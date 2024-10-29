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Клуб АПЛ принял окончательное решение относительно будущего своего талантливого полузащитника
Трансферная стоимость игрока составляет около 60 миллионов евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Оливера Гласнера ужасно начала сезон 2024/25. Руководство "Кристал Пэлас" решило, что, несмотря на плохие результаты, клуб не будет продавать ключевого игрока команды Эберечи Эзе в ближайшее трансферное окно.
Летом "орлы" продали Майкла Олисе мюнхенской "Баварии" за сумму около 50 миллионов евро, а "Ньюкасл" постоянно интересовался трансфером Марка Гуэхи. Если клуб потеряет Эзе посреди сезона, это будет настоящим ударом для клуба и болельщиков "Кристал Пэлас".
Также добавим, что согласно информации от TEAMtalk, "Ливерпуль" может продолжить свою погоню за блестящим нападающим "Кристал Пэлас" Жан-Филиппом Матета, который в последнем матче против "Тоттенхэма" отметился забитым голом с передачи Эберечи Эзе.
В этом сезоне 26-летний Эберечи Эзе отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 11 матчах за клуб. "Кристал Пэлас" сейчас занимает 17-е место в чемпионате Англии, набрав лишь шесть очков после девяти туров.
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