Клуб АПЛ принял окончательное решение относительно будущего своего талантливого полузащитника

Команда Оливера Гласнера ужасно начала сезон 2024/25. Руководство "Кристал Пэлас" решило, что, несмотря на плохие результаты, клуб не будет продавать ключевого игрока команды Эберечи Эзе в ближайшее трансферное окно.

Летом "орлы" продали Майкла Олисе мюнхенской "Баварии" за сумму около 50 миллионов евро, а "Ньюкасл" постоянно интересовался трансфером Марка Гуэхи. Если клуб потеряет Эзе посреди сезона, это будет настоящим ударом для клуба и болельщиков "Кристал Пэлас".

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Также добавим, что согласно информации от TEAMtalk, "Ливерпуль" может продолжить свою погоню за блестящим нападающим "Кристал Пэлас" Жан-Филиппом Матета, который в последнем матче против "Тоттенхэма" отметился забитым голом с передачи Эберечи Эзе.

В этом сезоне 26-летний Эберечи Эзе отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 11 матчах за клуб. "Кристал Пэлас" сейчас занимает 17-е место в чемпионате Англии, набрав лишь шесть очков после девяти туров.