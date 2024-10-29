  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клуб АПЛ принял окончательное решение относительно будущего своего талантливого полузащитника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб АПЛ принял окончательное решение относительно будущего своего талантливого полузащитника

Англия

Трансферная стоимость игрока составляет около 60 миллионов евро

Клуб АПЛ принял окончательное решение относительно будущего своего талантливого полузащитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Оливера Гласнера ужасно начала сезон 2024/25. Руководство "Кристал Пэлас" решило, что, несмотря на плохие результаты, клуб не будет продавать ключевого игрока команды Эберечи Эзе в ближайшее трансферное окно.

Летом "орлы" продали Майкла Олисе мюнхенской "Баварии" за сумму около 50 миллионов евро, а "Ньюкасл" постоянно интересовался трансфером Марка Гуэхи. Если клуб потеряет Эзе посреди сезона, это будет настоящим ударом для клуба и болельщиков "Кристал Пэлас".

Читайте такжеЛиверпуль хочет подписать нападающего, который в этом году поразил АПЛ

Также добавим, что согласно информации от TEAMtalk, "Ливерпуль" может продолжить свою погоню за блестящим нападающим "Кристал Пэлас" Жан-Филиппом Матета, который в последнем матче против "Тоттенхэма" отметился забитым голом с передачи Эберечи Эзе.

В этом сезоне 26-летний Эберечи Эзе отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 11 матчах за клуб. "Кристал Пэлас" сейчас занимает 17-е место в чемпионате Англии, набрав лишь шесть очков после девяти туров.

По теме
yellow-arrow
Тренер Челси рассказал, почему Санчо не играл в двух последних матчах команды
yellow-arrow
"Это журналисты, а не группа элитных людей решают, что им делать". Тренер Манчестер Сити высказался о результатах Золотого Мяча
yellow-arrow
Тен Хаг стремился контролировать Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас (Лондон) Оливер Гласнер Эберечи Эзе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости