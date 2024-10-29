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Тен Хаг стремился контролировать Манчестер Юнайтед

Англия

Даже трудно представить

Тен Хаг стремился контролировать Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine.

Новина українською

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" стремился к контролю над клубом.

По словам корреспондента ESPN Роба Доусона, он диктовал клубу различные условия и клуб их выполнял.

Он диктовал все: от длины газона, чтобы игроки быстрее пасовали, до планировки "Олд Траффорд". В начале своего правления Тен Хагу разрешили перестроить комнату для видеоанализа в Каррингтоне — с огромным экраном, многоуровневым полом и интерьером с изображениями болельщиков "Юнайтед" — за более чем 200 тыс фунтов стерлингов, - написал Доусон.

Также корреспондент рассказал, что бывший тренер изменил гостиничный номер и попросил сдвинуть скамейки на стадионе.

Он переоборудовал большой гостиничный номер и превратил его в предматчевую комнату для своей команды. Переставил шкафчики в раздевалке так, чтобы защитники сидели слева от него, а полузащитники и нападающие — справа, когда он стоял перед своим тактическим планшетом

На "Олд Траффорд" Тен Хаг настоял на том, чтобы скамейки были сдвинуты ближе к туннелю, даже несмотря на то, что это означало, что его техническая зона будет находиться на центральной линии. Это, по его мнению, позволило бы ему лучше видеть игру. Ему сказали, что это потребует дополнительных затрат, потому что домашние скамейки отапливаются, а выездные — нет, но Тен Хаг настоял на своём и добился своего. Он часто так поступал, - сказал Доусон,

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" попрощался с Тен Хагом 28 октября из-за неутешительных результатов клуба. Клуб занимает 14-е место в таблице АПЛ с 11-ю очками в активе.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Владислав Прийменко
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