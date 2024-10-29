Тренер Челси рассказал, почему Санчо не играл в двух последних матчах команды

Энцо Мареска, главный тренер "Челси", рассказал, почему левый вингер команды Джейдон Санчо не играл в последних двух матчах.

"Джейдон чувствует себя хорошо с тех пор, как он прибыл к нам. Наверное, он не может держаться на одном уровне весь сезон, потому что количество игр огромное. Поэтому в последних двух матчах он не играл не по каким-то причинам, а просто из-за тактико-технического решения - не более того.

Он собирается сыграть много матчей. Единственное, что ему остается делать, это продолжать упорно работать. Когда мы даем ему шанс, он должен пользоваться им", - сказал специалист.