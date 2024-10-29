Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Челси рассказал, почему Санчо не играл в двух последних матчах команды
Джейдон чувствует себя хорошо, с тех пор как он прибыл к нам (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Энцо Мареска, главный тренер "Челси", рассказал, почему левый вингер команды Джейдон Санчо не играл в последних двух матчах.
"Джейдон чувствует себя хорошо с тех пор, как он прибыл к нам. Наверное, он не может держаться на одном уровне весь сезон, потому что количество игр огромное. Поэтому в последних двух матчах он не играл не по каким-то причинам, а просто из-за тактико-технического решения - не более того.
Он собирается сыграть много матчей. Единственное, что ему остается делать, это продолжать упорно работать. Когда мы даем ему шанс, он должен пользоваться им", - сказал специалист.
Санчо в текущем сезоне сыграл 6 матчей, в которых отдал 3 результативные передачи.
Читайте такжеНьюкасл – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Популярное сейчас
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Золотой мяч-2024. Стало известно, как голосовал представитель Украины
- Винисиус Жуниор отреагировал на результаты Золотого мяча-2024
- Де Хеа отреагировал на увольнение Тен Хага из Манчестер Юнайтед
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium