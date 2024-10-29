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"Это журналисты, а не группа элитных людей решают, что им делать". Тренер Манчестер Сити высказался о результатах Золотого Мяча

Англия

Гвардиола сказал, что думает о результатах

"Это журналисты, а не группа элитных людей решают, что им делать". Тренер Манчестер Сити высказался о результатах Золотого Мяча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, высказался о результатах Золотого Мяча.

На вопрос, должен ли был Винисиус выиграть Золотой Мяч испанский специалист ответил:

Винисиус должен был выиграть "Золотой мяч"? Может быть, но так оно и было. Это журналисты, а не группа элитных людей решают, что им делать, - ответил Гвардиола.

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Тренер "Манчестер Сити" заметил, что голосует весь мир, а не представитель одной страны.

Это происходит по всему миру, это не просто голосование одной страны, - сказал Гвардиола.

Напомним, что полузащитник "Манчестер Сити" Родри стал обладателем Золотого Мяча. Винисиус занял второе место.

Итоги Золотого Мяча читайте на нашем сайте.

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Золотой мяч Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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