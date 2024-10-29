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"Это журналисты, а не группа элитных людей решают, что им делать". Тренер Манчестер Сити высказался о результатах Золотого Мяча
Гвардиола сказал, что думает о результатах
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, высказался о результатах Золотого Мяча.
На вопрос, должен ли был Винисиус выиграть Золотой Мяч испанский специалист ответил:
Винисиус должен был выиграть "Золотой мяч"? Может быть, но так оно и было. Это журналисты, а не группа элитных людей решают, что им делать, - ответил Гвардиола.
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Тренер "Манчестер Сити" заметил, что голосует весь мир, а не представитель одной страны.
Это происходит по всему миру, это не просто голосование одной страны, - сказал Гвардиола.
Напомним, что полузащитник "Манчестер Сити" Родри стал обладателем Золотого Мяча. Винисиус занял второе место.
Итоги Золотого Мяча читайте на нашем сайте.
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