Несколько клубов заинтересованы в капитане Ливерпуля.

По информации журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга. Вирджил Ван Дейк, у которого истекает контракт летом 2025 года, заинтересовал несколько клубов. Но защитник стремится остаться в "Ливерпуле".

"Ливерпуль" остается основным контактным лицом Вирджила ван Дейка относительно его будущего, поскольку его контракт истекает в конце сезона, - написал Плеттенберг.

По информации журналиста, несколько клубов заинтересованы в игроке сборной Нидерландов.

Несколько ведущих клубов заинтересованы в 33-летнем защитнике мирового класса, но продление контракта с "Ливерпулем" все еще возможно. Окончательное решение пока не принято, и обсуждения продолжаются», - написал Плеттенберг.

Вирджил Ван Дейк в этом сезоне сыграл в 12-ти играх за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

TransferMarkt оценивает игрока в 30 млн евро.