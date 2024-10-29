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Несколько клубов заинтересованы в капитане Ливерпуля
Его контракт истекает летом 2025 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Несколько клубов заинтересованы в капитане Ливерпуля.
По информации журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга. Вирджил Ван Дейк, у которого истекает контракт летом 2025 года, заинтересовал несколько клубов. Но защитник стремится остаться в "Ливерпуле".
"Ливерпуль" остается основным контактным лицом Вирджила ван Дейка относительно его будущего, поскольку его контракт истекает в конце сезона, - написал Плеттенберг.
По информации журналиста, несколько клубов заинтересованы в игроке сборной Нидерландов.
Несколько ведущих клубов заинтересованы в 33-летнем защитнике мирового класса, но продление контракта с "Ливерпулем" все еще возможно. Окончательное решение пока не принято, и обсуждения продолжаются», - написал Плеттенберг.
Вирджил Ван Дейк в этом сезоне сыграл в 12-ти играх за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
TransferMarkt оценивает игрока в 30 млн евро.
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