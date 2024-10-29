Компани - о Родри: Он невероятно талантливый игрок

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался об опорном полузащитнике "Манчестер Сити" Родри, который получил "Золотой мяч".

"Я хорошо знаю Родри. Он невероятно талантливый игрок. Тот факт, что он выиграл награду, является большим достижением. Всегда есть четыре или пять игроков, которые являются невероятными. Винисиус Жуниор также был выдающимся. Есть жюри, которое голосует", - сказал специалист.