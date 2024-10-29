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Компани - о Родри: Он невероятно талантливый игрок
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался об опорном полузащитнике "Манчестер Сити" Родри, который получил "Золотой мяч".
"Я хорошо знаю Родри. Он невероятно талантливый игрок. Тот факт, что он выиграл награду, является большим достижением. Всегда есть четыре или пять игроков, которые являются невероятными. Винисиус Жуниор также был выдающимся. Есть жюри, которое голосует", - сказал специалист.
Эта награда стала первой в карьере Родри. Конкурентами игрока были: Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.
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