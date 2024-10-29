Престон - Арсенал. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 30.10.24

Кубок английской лиги. 1/8 финала

"Престон" - "Арсенал"

30 октября, 21:45. Престон, стадион "Дипдейл"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

В 1/8 финала Кубка лиги встретятся между собой "Престон" и "Арсенал". Несмотря на немалые кадровые потери лондонцев, именно подопечные Микеля Артеты являются фаворитами этой встречи. Впрочем, "белоснежные" будут играть на своем поле и, несомненно, они будут настроены дать бой более именитому сопернику.

Престон: последние новости

"Северные" в этом сезоне уже сменили нескольких наставников: после первого тура руководство клуба уволило Райана Лоу, который руководил командой с декабря 2021 года. Далее, в двух матчах "Престона", временно возглавлял Майк Марш, а уже с конца августа и по настоящее время их тренирует Пол Хекингботтом. Результаты клуба под руководством достаточно хорошие: 5 побед, 5 ничьи и лишь 2 поражения. Конечно, место "Престона" в турнирной таблице желают оставаться лучше (16-я позиция), однако пока это назначение положительно влияет на команду.

Что касается выступлений "белоснежных" в Кубке лиги, то они сначала преодолели сопротивление "Сандерленда" (2:0) и "Харрогейт Таун" (5:0). В третьем круге этого турнира "Престон" совершил сенсацию, переиграв дома "Фулхэм" (1:1 в основное время, 16:15 в серии пенальти). Сейчас форма "северных" не является достаточно оптимальной: команда Пола Хекингботтома выиграла лишь одну игру в последних четырех матчах, а в минувшие выходные они упустили победу над "Плимутом", ведя со счетом 3:0 (в итоге 3:3).

Ориентировочный состав Престона: Вудман - Кеслер-Гейден, Хьюз, Линдсей, Стори, Брэди - Уайтмен, Маккенн, Фрекьер-Енсен, Холмз - Риис Якобсен

Арсенал: последние новости

Команда Микеля Артеты проведет уже шестой поединок в октябре. Результаты "канониров" чередуются с хорошими победами ("ПСЖ", "Саутгемптон") и неприятными потерями очков (поражение от "Борнмута", ничья с "Ливерпулем"). Именно в минувшие выходные лондонцы дома не смогли выявить сильнейшего с "мерсисайдцами", однако на это есть и объективные причины. Микель Артета столкнулся с кадровыми проблемами, где во время матча травмировался основной центрбек Габриэль Магальяйнс, а Уильям Салиба пропускал игру из-за удаления в матче с "вишнями". Учитывая то, что в лазарете также находится Калафиори, то не стоит удивляться такому результату.

Что касается выступлений "Арсенала" в Кубке лиги, то лондонцы в третьем круге уверенно переиграли резервным составом "Болтон" со счетом 5:1. На предматчевой пресс-конференции Микель Артета подчеркнул, что Мартин Эдегор уже начал тренироваться в команде, однако тренер дал понять, что капитан еще не готов вернуться на поле. Что касается Габриэля Магальяйнса, то испанский специалист не уверен, что бразилец появится в поединке с "Престоном". Календарь у "канониров" является довольно-таки тяжелым, поэтому Артета выставит на этот матч полурезервный состав, чтобы дать возможность игрокам основы отдохнуть и может уже получит свои минуты Александр Зинченко.

Ориентировочный состав Арсенала: Нету - Николс, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли - Жоржиньо, Нванери, Райс, Троссар, Стерлинг - Жезус





Цифры и факты

В 43-х матчах между "Престоном" и "Арсеналом" только в четырех из них была зафиксирована нулевая ничья;

Последний раз команды встречались между собой в сезоне 2016/17, где в третьем круге Кубка Англии сильнее оказались лондонцы (2:1);

Для защитника "Престона" Брэда Поттса этот матч может стать 500-м в его профессиональной карьере.

Личные встречи

"Престон" и "Арсенал" встречались 43 раза. "Канониры" чаще выигрывали у своего соперника - 21 победа. Также в этом противостоянии было зафиксировано 9 ничьи и 13 поражений лондонцев. Последняя победа "Престон" над "Арсеналом" датируется 30 августа 1960 года, где "белоснежные" в Первом дивизионе переиграли "канониров" со счетом 2:0.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают фаворитами противостояния "Арсенал". "Престон" никогда не проходил дальше 1/8 финала Кубка лиги и учитывая их проблемы в обороне в последних играх, есть большие сомнения, что они смогут переиграть лондонцев. Прогноз - победа "Арсенала" и тотал больше 2.5 (1.73).

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine