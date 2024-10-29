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В Нидерландах рассказали, с каким футболистом новому тренеру Ливерпуля, было сложнее всего

Англия

Футболист с характером

В Нидерландах рассказали, с каким футболистом новому тренеру Ливерпуля, было сложнее всего

Getty Images / Global Images Ukraine

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Голландский футбольный эксперт Марсель ван дер Краан рассказал с каким футболистом тренеру "Ливерпуля" Арне Слоту было сложно.

На подкасте De Telegraph, ван дер Краан рассказал, что в первые недели Слоту было сложнее всего с Мохамедом Салахом. По его словам, египетский вингер посчитал, что тренер ожидал от атаки слишком большой интенсивности. Это особенность игры Слота. Но в "Ливерпуле" к такому не привыкли.

Я слышал от игроков которые были на сборах в Америке, что Салах ругался по поводу того, чего от него хотел Слот. В какой-то момент он сказал: "Ты чертовски сумасшедший. Интенсивность, то, что вы от меня хотите, что должны сделать нападающие", - сказал, как говорят, Салах, - пересказал Ван дер Краан.

В этом сезоне Мохамед Салах сыграл в 13-ти играх за "Ливерпуль". На его счету 8 голов и 7 голевых передач во всех турнирах.

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Мохамед Салах Арне Слот
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Источник:
VoetbalPrimeur
Опубликовал: Владислав Прийменко
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