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Постекоглу рассказал, сыграет ли капитан Тоттенхэма в матче 1/8 финала Кубка Лиги
Он еще не в форме (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу рассказал, сыграет ли капитан команды Сон Хын Мин в матче 1/8 финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити".
"Он еще не в форме. Ну, он почти в форме, но мы, вероятно, задействуем его уже на выходных", - сказал Постекоглу. "Мы уверены, что он будет готовых к выходным".
Сон Хын Мин в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:football london
Опубликовал: Екатерина Власова
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