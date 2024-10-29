  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Постекоглу рассказал, сыграет ли капитан Тоттенхэма в матче 1/8 финала Кубка Лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Постекоглу рассказал, сыграет ли капитан Тоттенхэма в матче 1/8 финала Кубка Лиги

Англия

Он еще не в форме (с)

Постекоглу рассказал, сыграет ли капитан Тоттенхэма в матче 1/8 финала Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу рассказал, сыграет ли капитан команды Сон Хын Мин в матче 1/8 финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

"Он еще не в форме. Ну, он почти в форме, но мы, вероятно, задействуем его уже на выходных", - сказал Постекоглу. "Мы уверены, что он будет готовых к выходным".

Сон Хын Мин в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте такжеТоттенхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
По теме
yellow-arrow
У защитника Манчестер Юнайтед рецидив травмы
yellow-arrow
Брентфорд в Кубке лиги сыграет с Шеффилд Уэнсдей. Известно, выйдет ли в старте Ярмолюк
yellow-arrow
Престон - Арсенал. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 30.10.24
Анге Постекоглу Сон Хын Мин Тоттенхэм
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football london
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости