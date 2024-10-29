Постекоглу рассказал, сыграет ли капитан Тоттенхэма в матче 1/8 финала Кубка Лиги

Тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу рассказал, сыграет ли капитан команды Сон Хын Мин в матче 1/8 финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

"Он еще не в форме. Ну, он почти в форме, но мы, вероятно, задействуем его уже на выходных", - сказал Постекоглу. "Мы уверены, что он будет готовых к выходным".