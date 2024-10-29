Не успел даже вернуться. У защитника Манчестер Юнайтед - рецидив травмы

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу продолжает восстанавливаться после затягивающейся травмы икроножной мышцы.

Изначально ожидалось, что футболист сможет вернуться на поле в октябре после международного перерыва, но новые медицинские обследования показали, что процесс восстановления продлится дольше.

Шоу был включен в состав сборной Англии на Евро-2024 и даже принял участие в нескольких матчах. Однако, вернувшись в "Манчестер Юнайтед" после завершения турнира, футболист снова получил повреждение на первой же тренировке.