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Не успел даже вернуться. У защитника Манчестер Юнайтед - рецидив травмы
Плохие новости для игрока
Фото: manutd.com
Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу продолжает восстанавливаться после затягивающейся травмы икроножной мышцы.
Изначально ожидалось, что футболист сможет вернуться на поле в октябре после международного перерыва, но новые медицинские обследования показали, что процесс восстановления продлится дольше.
Шоу был включен в состав сборной Англии на Евро-2024 и даже принял участие в нескольких матчах. Однако, вернувшись в "Манчестер Юнайтед" после завершения турнира, футболист снова получил повреждение на первой же тренировке.
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