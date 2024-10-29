Слот: Брайтон не тратит 100 миллионов фунтов стерлингов на игрока

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот выступил на пресс-конференции накануне матча против "Брайтона" в рамках 1/8 финала Кубка Лиги.

"Мне очень нравится их стиль игры. У "Брайтона" не больше всего денег в АПЛ, когда они покупают игроков, но они всегда находят нужных. Это делает этот клуб особенным.

Стоимость их трансферов немного повышаются, но они не тратят 100 миллионов фунтов стерлингов на игрока. Они всегда находят нужных. У них много качественных игроков и очень хороший стиль игры", - сказал Слот.