  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Слот: Брайтон не тратит 100 миллионов фунтов стерлингов на игрока
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Слот: Брайтон не тратит 100 миллионов фунтов стерлингов на игрока

Англия

Арне выступил на пресс-конференции накануне матча Кубка Лиги

Слот: Брайтон не тратит 100 миллионов фунтов стерлингов на игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот выступил на пресс-конференции накануне матча против "Брайтона" в рамках 1/8 финала Кубка Лиги.

"Мне очень нравится их стиль игры. У "Брайтона" не больше всего денег в АПЛ, когда они покупают игроков, но они всегда находят нужных. Это делает этот клуб особенным.

Стоимость их трансферов немного повышаются, но они не тратят 100 миллионов фунтов стерлингов на игрока. Они всегда находят нужных. У них много качественных игроков и очень хороший стиль игры", - сказал Слот.

Напомним, что матч "Брайтон" - "Ливерпуль" состоится 30 октября в 21:30 по киевскому времени.

Читайте такжеБрайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
По теме
yellow-arrow
Брайтон - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 30.10.2024
yellow-arrow
Зинченко: После 2022 года я поклялся никогда больше не говорить на русском
yellow-arrow
Не успел даже вернуться. У защитника Манчестер Юнайтед - рецидив травмы
Брайтон энд Хоув Альбион Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости