“Не надо быть безумными — будьте нормальными": обладатель Золотого мяча-2024 закончил универ, не ведет соцсетей и ездит на развалюхе

"Всю жизнь я провел между двумя мирами — футбольным и реальным. Другие ребята порой надо мной посмеивались за эту "нормальность", и это забавно, ведь для жены и мамы я наоборот далек от нормы. Видимо, это из-за того, что я футбольный наркоман. Я "нормальный" в том смысле, что мне безразличны инстаграм и кроссовки за 400 фунтов. Я стал играть не футбол не ради Ferrari — мне просто нравилось".

Не у всех детей есть роскошь так выбирать.

В начале пути в "Райо Махадаонда" их было трое — Люка Эрнандес, Тео Эрнандес и Родриго Эрнандес. Неразлучны были; на все матчи вместе.

В 2007-м они выиграли для скромного клуба первенство Мадрида U-11, после чего всех забрал к себе "Атлетико".



Люка, Тео и Родри, 2007 год. Фото: rayomajadahonda.com Люка, Тео и Родри, 2007 год. Фото: rayomajadahonda.com

Это еще оставалось игрой для Родриго, а вот Тео и Люка имели обозримую цель — чтобы их маму перестали штрафовать за неуплату коммуналки. Проклятые квитанции посыпались как только отец исчез где-то в Таиланде.

Родри не знал подобных проблем.

В 2010-м его папа устроил сына в летний лагерь в Коннектикут, чтобы подтянул язык.

"I know, mayn. Heya. How ya dewin, bro", - он до сих пор шутит, что говорит на американском, а не английском.

Вспоминает, что в лагере было хорошо — лес, природа, еда, танцы. Единственный минус — американцы ни хрена не понимали в футболе. После каждого матча Испании на ЧМ-2010 он подходил к воспитателю и просил загуглить счет; других это не интересовало.

А уж самый большой кайф — это когда на финал ему дали крошечный ноутбук, чтобы посмотреть.

Один бог знает, как он поймал сигнал CDMA, но он это сделал, а когда Иньеста забил на 116-й минуте, то с криком "Vamos Espana!" стал бегать кругами.

Американцы подумали, что он сошел с ума.

Он считал, что сумасшедшие они.

***

Звучит как анекдот, но его отчислили из школы "Атлетико", потому что "маленький и слабый".

Маленький и слабый!

И его отец 195 см, а мать 180 — они действительно думали, что он не вырастет?!

Хотя получилось даже к лучшему. У Родриго с семьей было соглашение, что он обязательно закончит университет, а в Вильярреале, где его приняли, как раз было место.

El video que le dedicó Villarreal a Rodri felicitándolo luego de ganar el #BallonDor en la temporada 2023/2024.



El jugador de 28 años que pertenece al Manchester City actualmente, se formó en el club submarino. ????#Rodri ???? pic.twitter.com/tTbJomtgsY — Pietro Geloso (@GelosoPietro) October 28, 2024

Специальность выбрал серьезную — деловое администрирование.

Жил первый год в кампусах академии "Желтой субмарины", где быстро сдружился с Пабло Альваресом.

Да-да, тем самым, что сейчас в "Карпатах".

"Родриго был на год старше, но мы поладили уже после первой встречи. Он нормальный парень, очень скромный, не витает в облаках. И он смолоду говорил, что его жизнь — не только футбол".

Что было дальше?

Ну, Альварес в звезды не выбился, сами видите.

А Родри, как стукнуло 18, съехал с клубной базы и перебрался в университетское общежитие, где никто понятия не имел, что он футболист.



Родри в общежитии университета Кастельона. Фото: marca.com Родри в общежитии университета Кастельона. Фото: marca.com

"Ну вот представь, вечер пятницы, все собираются в клуб. 20 человек уже в комнату набилось, здесь ящик пива, играет какая-то музыка. Я тусуюсь с ними, но когда приходит пора уходить, я остаюсь. Однажды они спросили меня, типа, что за хрень? А я им говорю — у меня тренировка утром, я же футболист. Слушай, они стали издеваться. Никто не поверил. Я был в дубле, у меня даже машины своей не было".

Последнее он вскоре исправил — купил у какой-то бабки Opel Corsa; побитый жизнью, как она сама.

Тут же, в общежитии, завел подружку — пришел на свидание совсем с другой девушкой, а там была Лаура, только что поступившая на хирургию в мединститут.

Вот она, к слову — всегда бурно празднует голы Родриго.

Lo primero que ha hecho Rodri tras ganar el premio individual más importante del fútbol es felicitar el aniversario a su novia



Viva el amor coño ????????pic.twitter.com/mTfywmp65F — Polo (@jesuspolo_98) October 28, 2024

Ну, а одногруппники поняли все в 2016-м, когда он дебютировал против "Райо".

"Значит, смотрю я футбол, Ла Лигу, и тут на поле выходит парень, с которым я живу на одном этаже! Утром пересекались в коридоре! Слушай, ну я не поверил, стал проверять - Родриго у нас много", - смеется Валентин Энарехо.

В общежитии они с лучшим опорным хавом современности жили в соседних комнатах. Энарехо вспоминает Comunio — местную разновидность фэнтези-футбола; набираешь игроков, зарабатываешь очки. Ясно, Родри выбирали все, но когда "Субмарина" проигрывала, доставали: "Ну и как ты это объяснишь? Вы меня с нулем оставили!"

Плюс Лаура, не желавшая ничего знать о последнем матче, тренере и судье.

Родри благодарен им всем: "Футбол часто стрессовый, и думать о нем 24 часа — нездорово, и это точно не помогло бы".



Родри и Пабло Альварес. Фото: marca.com Родри и Пабло Альварес. Фото: marca.com

***

С институтскими он до сих пор, бывает, переписывается.

О работе говорят, семье. Как-то раз его затроллили за фотосессию с книжками уже в Манчестере: "Слушай, ты же так никогда не читал! А мы и не знали, что ты ботан!"

При этом публичных соцсетей Родри не завел — говорит, это все ненастоящее, как те фотки.

Свой взлет в "Вильярреале" объясняет логично, как тему на семинаре:

"Я с детства стараюсь понимать игру. Когда я смотрю матч, то фокусируюсь не на мяче, а хочу увидеть общую картину происходящего. Думаю, это ключ для полузащитника. Еще маленьким я почувствовал, как это прекрасно — двигать игру, организовывать ее, быть частью всего".

С таким даром его не коснулись частые смены тренеров в "Вильярреале", где Марселино, Эскриба и Кальеха шли друг за другом, и уже в 2018-м Родри попрощался с общежитием — его забирал обратно "Атлетико".

✨???????????????? Rodri, over a month ago: “Under Simeone, I learned what it means to be the bad guy. To be a bit of a bastard on the pitch. To really tackle. To make the other team miserable for 90 minutes. When I moved back home to Atlético, I learned what competitiveness really means.” pic.twitter.com/Iu1dAWzmdM — Atletico Universe (@atletiuniverse) October 28, 2024

20 млн евро плюс бонусы — за собственного воспитанника!

Тео к тому времени ушел, но Люка еще был в команде, когда Родри подъехал к "Метрополитано"... на Opel Corsa.

Симеоне это сразу понравилось — ноль понтов, полный фокус на футболе.

Собственно, он должен был заменить аналогичного игрока — Габи, отпахав каденцию, уехал на заработки в Катар.

Не только это их объединяло, ведь Габи тоже был воспитанником "Матрасников", который вернулся в клуб в зрелости, сделав имя в "Сарагосе". В "Атлетико" верили, что Родри повторит его путь в деталях — особенно после сезона-2018/19, где они обогнали "Реал" на 8 очков, уступив лишь "Барселоне".

Но дальше был звонок Пепа.

Он изменил историю Родри, но и всех Кольчонерос тоже, ведь это с тех пор они неизменно хрупкие без краеугольного камня.

***

"Я набрал Бускетса расспросить, и он сказал, что Пеп всегда на шаг впереди. Его никогда не удовлетворяет уже пройденное — он смотрит вперед. С ним интересно, но это безостановочное движение. Ты либо все время переосмысливаешь себя, либо для него умираешь".

Как было не поверить? И как отказать?

Родри умел учиться, и когда Гвардиола стал толковать свою футбольную теорию относительности, то улавливал то, что другим не под силу.

"Для меня это был последний кусок пазла. В "Вильярреале" я дорос до Ла Лиги, в "Атлетико" научился жесткости. Пеп научил меня, когда давить на газ, а когда на тормоз. Когда бежать вперед, а когда сдержаться".

Между тем рядом бежали Агуэро, де Брюйне, Марез, Гюндоган, Давид Сильва.

Родри будто в рай попал, и чтобы не скатиться в небожители, звонил Лауре, доучивавшейся на хирурга дома.

"Я звонил прямо из автобуса после матчей. Когда мы побеждали — нормально, никто не слышал, все шумели. Но когда проигрывали, а вокруг была гробовая тишина, Агуэро с Отаменди пытались вырвать телефон. Они говорили, что Пеп все слышит, но мне было все равно. Я хотел снова почувствовать себя тем Родриго, каким был раньше".

А как иначе? Лига изменилась, а он — нет.

Уже без Opel Corsa, но на другой подержанной тачке; в смешном свитере, как у бати, Родри преодолевал этот путь — и пришел к Золотому мячу.

74 матча без поражений. Рекорд по пасам и точным лонгболам прошлого евросезона. 4 титула АПЛ из 5. 7 побед из 7 с Испанией на Евро, где Родри возглавил поколение Ямаля и Уильямса. Вау!

"Эти парни молоды. Чрезмерно молоды! Если бы они знали, чем занимался я в их возрасте!" - не только на фоне Нико с Ламином, но и в целом современного футбола этот Родриго Эрнандес будто реликт предыдущих эпох.

Хотел того France Football или нет, но он и это подчеркнул тоже.

Что не обязательно быть героем одновременно на поле и в светской хронике. Что мозг не менее важен, чем ноги, а пас — чем финт. Что футбол играют для фанатов, а не против них.

Кто знает, может, кто-то из юношей таки услышит? Месседж Родри, поднявшегося на костылях на сцену театра Шатле, очень прямой, в лоб: