“Не надо быть безумными — будьте нормальными": обладатель Золотого мяча-2024 закончил универ, не ведет соцсетей и ездит на развалюхе

Не у всех детей есть роскошь так выбирать.

В начале пути в "Райо Махадаонда" их было трое — Люка Эрнандес, Тео Эрнандес и Родриго Эрнандес. Неразлучны были; на все матчи вместе.

В 2007-м они выиграли для скромного клуба первенство Мадрида U-11, после чего всех забрал к себе "Атлетико".

Это еще оставалось игрой для Родриго, а вот Тео и Люка имели обозримую цель — чтобы их маму перестали штрафовать за неуплату коммуналки. Проклятые квитанции посыпались как только отец исчез где-то в Таиланде.

Родри не знал подобных проблем.

В 2010-м его папа устроил сына в летний лагерь в Коннектикут, чтобы подтянул язык.

"I know, mayn. Heya. How ya dewin, bro", - он до сих пор шутит, что говорит на американском, а не английском.

Вспоминает, что в лагере было хорошо — лес, природа, еда, танцы. Единственный минус — американцы ни хрена не понимали в футболе. После каждого матча Испании на ЧМ-2010 он подходил к воспитателю и просил загуглить счет; других это не интересовало.

А уж самый большой кайф — это когда на финал ему дали крошечный ноутбук, чтобы посмотреть.

Один бог знает, как он поймал сигнал CDMA, но он это сделал, а когда Иньеста забил на 116-й минуте, то с криком "Vamos Espana!" стал бегать кругами.

Американцы подумали, что он сошел с ума.

Он считал, что сумасшедшие они.

***

Звучит как анекдот, но его отчислили из школы "Атлетико", потому что "маленький и слабый".

Маленький и слабый!

И его отец 195 см, а мать 180 — они действительно думали, что он не вырастет?!

Хотя получилось даже к лучшему. У Родриго с семьей было соглашение, что он обязательно закончит университет, а в Вильярреале, где его приняли, как раз было место.

Специальность выбрал серьезную — деловое администрирование.

Жил первый год в кампусах академии "Желтой субмарины", где быстро сдружился с Пабло Альваресом.

Да-да, тем самым, что сейчас в "Карпатах".

Что было дальше?

Ну, Альварес в звезды не выбился, сами видите.

А Родри, как стукнуло 18, съехал с клубной базы и перебрался в университетское общежитие, где никто понятия не имел, что он футболист.

Последнее он вскоре исправил — купил у какой-то бабки Opel Corsa; побитый жизнью, как она сама.

Тут же, в общежитии, завел подружку — пришел на свидание совсем с другой девушкой, а там была Лаура, только что поступившая на хирургию в мединститут.

Вот она, к слову — всегда бурно празднует голы Родриго.

Ну, а одногруппники поняли все в 2016-м, когда он дебютировал против "Райо".

В общежитии они с лучшим опорным хавом современности жили в соседних комнатах. Энарехо вспоминает Comunio — местную разновидность фэнтези-футбола; набираешь игроков, зарабатываешь очки. Ясно, Родри выбирали все, но когда "Субмарина" проигрывала, доставали: "Ну и как ты это объяснишь? Вы меня с нулем оставили!"

Плюс Лаура, не желавшая ничего знать о последнем матче, тренере и судье.

***

С институтскими он до сих пор, бывает, переписывается.

О работе говорят, семье. Как-то раз его затроллили за фотосессию с книжками уже в Манчестере: "Слушай, ты же так никогда не читал! А мы и не знали, что ты ботан!"

При этом публичных соцсетей Родри не завел — говорит, это все ненастоящее, как те фотки.

Свой взлет в "Вильярреале" объясняет логично, как тему на семинаре:

С таким даром его не коснулись частые смены тренеров в "Вильярреале", где Марселино, Эскриба и Кальеха шли друг за другом, и уже в 2018-м Родри попрощался с общежитием — его забирал обратно "Атлетико".

✨???????????????? Rodri, over a month ago: “Under Simeone, I learned what it means to be the bad guy. To be a bit of a bastard on the pitch. To really tackle. To make the other team miserable for 90 minutes. When I moved back home to Atlético, I learned what competitiveness really means.” pic.twitter.com/Iu1dAWzmdM