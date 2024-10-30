Кубок Лиги. Брентфорд без Ярмолюка только в серии пенальти проходит Уэнздей, Сотон также со скрипом проходит дальше

Первый вечер мид-уика с матчами 1/8 Кубка Английской Лиги прошли без топовых коллективов из Премьер-лиги, все они будут играть завтра. Сегодня было лишь два матча, но в обоих играли команды из АПЛ, в частности "Брентфорд" Егора Ярмолюка противостоял середняку Чемпионшипа. Как в итоге завершились эти матчи?

Кубок Английской Лиги, 1/8 финала

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Уилл Финни (Англия)

"Брентфорд" — "Шеффилд Уэнсдей" 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Шаде (11) — Гассама (58)

Серия пенальти: Мбемо, Льюис-Поттер, Дамсгор, Висса, Янельт — Смит, Виндасс, Лоу, Джонсон, Палмер (вратарь)

"Брентфорд": Флеккен — ван ден Берг, Коллинз, Ми, Мегхома (Рорслев, 70) — Йенсен (Дамсгор, 66), Янельт — Мбемо, Карвалью (Висса, 66), Льюис-Поттер — Шаде

"Шеффилд Уэнсдей": Шарлес — Отегбайо, Айорфа (Бернард, 60), Лоу — Петерсон, Ингельссон, Фузире (Палмер, 60), Джонсон — Мусаба (Виндасс, 69), Гассама (Смит, 69) — Угбо (Лоу, 69)

Предупреждение: Смит (90)

Томас Франк достаточно серьезно отнесся к этому поединку и выпустил практически основной состав, кроме разве что Лесли Угочукву, Джейдена Мегхома и Кевина Шаде. В остальном это был боевой состав, при этом Угочукву и Шаде остаются игроками близкого запаса, которые нередко появляются на замену в матчах АПЛ.

Поэтому в этой команде не нашлось места Егору Ярмолюку, который всю встречу просидел на скамейке запасных. "Пчелы" явно хотели играть на победу, тем более для этого были все условия: соперник средняя Чемпионшипа и игра проходит в родных стенах.

И начало матча намекнуло, что здесь может быть легкая прогулка для хозяев поля, особенно после того, как они вышли вперед после гола Шаде. Вышел на свидание с вратарем Шаде и пробил точно в голкипера, впрочем после неудачного подката от защитника он получил еще один шанс вкатить круглого уже в пустые ворота, с чем легко справился.

"Шеффилд Уэнздей" не создавал особых проблем в первом тайме, а хозяева настолько почувствовали собственное преимущество, что легко тратили неплохие моменты и просто расслабились с мыслью: рано или поздно точно забьем второй. Впрочем, во втором тайме после внезапной потери мяча в попытке выбежать в контратаку круглого перехватил Гассама, после чего немного прошел вперед и пробил из-за пределов штрафной. Флеккен не смог это потянуть и это неожиданные 1:1.

После этого "пчелы" по-настоящему проснулись, но такое впечатление, что поздно, нужно было добивать раньше, ведь этот гол дал ощущение гостям, что здесь можно добывать результат и выходить дальше. Впрочем, до конца игры голов мы больше не увидели и судьба решалась в серии пенальти, которую выиграла команда Томаса Франк.

Кубок Английской Лиги, 1/8 финала

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

"Саутгемптон" — "Сток Сити" 3:2

Голы: Харвуд-Беллис (19), Армстронг (35), Бри (88) — Филлипс (45), Кэннон (54)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Сугавара, Харвуд-Беллис, Беднарек (Сулемана, 81), Бри — Арибо, Угочукву, Фернандеш (Бреретон Диас, 67) — Армстронг (Амо-Амеяу, 81), Арчер (Онуачу, 67), Фрейзер (Корне, 37)

"Сток Сити": Бонэм — Чамадеу, Диксон, Роуз, Филлипс, Бока (Бургер, 84) — Сидибе (Моран, 71), Томпсон, Секо, Кунья Видигал (Менхоф, 71) — Кэннон (Кумас, 59)

Предупреждения: Армстронг (66), Корне (90+2) — Чамадеу (66)

Расселл Мартин и его "Саутгемптон" максимально неудачно стартовали в новом сезоне Премьер-лиги, однако был отличный шанс реализовать свои амбиции в Кубке Английской Лиги. Они принимали у себя дома "Сток Сити", который сейчас среди аутсайдеров Чемпионшипа и были очевидными фаворитами противостояния, тем более выпустили практически основной состав, следовательно делали на этот турнир ставку.

Интересно, что сначала они легко воплощали свое преимущество на бумаге непосредственно на футбольном поле. Два гола оказались в воротах Бонема еще до 35-й минуты, отличились Харвуд-Беллис после углового и Армстронг. Впрочем после этого проснулась у них старая болячка, которая мешает им играть в АПЛ: неумение доминировать и удерживать победный результат.

Еще под конец тайма команда из Сток-он-Трента сократила отставание благодаря стараниям Эшли Филлипса. В начале второго тайма нападающий гостей Томас Кэннон даже сравнял счет. Подумалось: ну неужели опять, "Саутгемптон"? Да хватит уже сливать свое преимущество в 2 гола, это слишком.

Впрочем свою команду от очередного позора спас Джеймс Бри, который в концовке забил победный гол "святых" и позволил им выиграть впервые с 17 сентября, когда они в серии пенальти прошли "Эвертон" в прошлом раунде Кубка Лиги. Тяжелый, но какой есть, проход команды Рассела Мартина. У них проблемы даже с клубами уровня борьбы за место в Чемпионшипе.