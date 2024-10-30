Ван Нистелрой заинтересован в работе тренера МЮ на постоянной основе

В понедельник руководство "Манчестер Юнайтед" уволило Эрика тен Хага. Хотя "красные дьяволы" занялись поисками другого менеджера, который бы смог возглавить эту команду, однако на ближайший поединок "манкунианцев" с "Лестером" в Кубке лиги обязанности главного тренера будет исполнять Руд ван Нистелрой.

Как сообщает Football Insider, легенда "МЮ" заинтересована в работе тренера на постоянной основе в команде. У ван Нистелроя есть опыт работы менеджера в "ПСВ", с которым он выигрывал Суперкубок и Кубок Нидерландов в 2022 и 2023 гг. соответственно. В случае если "красных дьяволов" возглавит Рубен Аморим или любой другой тренер, то 48-летний специалист готов будет покинуть клуб.

Добавим, что матч 1/8 финала Кубка лиги между "МЮ" и "Лестером" состоится 30 октября в 21:45 на "Олд Траффорде".