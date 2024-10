Ньюкасл подписал 17-летнего нападающего из Грузии

"Ньюкасл" завершил сделку по подписанию грузинского нападающего Вахтанга Салия из тбилисского "Динамо".

Отмечается, что 17-летний футболист официально присоединится к "сорокам" в свой 18-й день рождения в августе 2025 года, а до этого времени останется в своем нынешнем клубе.

В этом сезоне Салия стал основным игроком первой команды "Динамо" Тбилиси, забив пять голов в 24 матчах в высшем дивизионе Грузии.

На международном уровне Вахтанг представлял Грузию в возрастных группах до 17, до 19 и до 21 года.

✍️ We have completed a deal to sign highly rated Georgian forward, Vakhtang Salia from Dinamo Tbilisi.



He will officially join the club on his 18th birthday in August and will remain at Dinamo in the meantime.



Welcome to Newcastle United, Vakhtang! ????????