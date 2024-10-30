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Ньюкасл подписал 17-летнего нападающего из Грузии
Можем увидеть его в АПЛ в следующем году
Newcastle
"Ньюкасл" завершил сделку по подписанию грузинского нападающего Вахтанга Салия из тбилисского "Динамо".
Отмечается, что 17-летний футболист официально присоединится к "сорокам" в свой 18-й день рождения в августе 2025 года, а до этого времени останется в своем нынешнем клубе.
В этом сезоне Салия стал основным игроком первой команды "Динамо" Тбилиси, забив пять голов в 24 матчах в высшем дивизионе Грузии.
На международном уровне Вахтанг представлял Грузию в возрастных группах до 17, до 19 и до 21 года.
✍️ We have completed a deal to sign highly rated Georgian forward, Vakhtang Salia from Dinamo Tbilisi.— Newcastle United FC (@NUFC) October 29, 2024
He will officially join the club on his 18th birthday in August and will remain at Dinamo in the meantime.
Welcome to Newcastle United, Vakhtang! ????????
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