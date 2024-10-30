Ньюкасл подписал 17-летнего нападающего из Грузии

"Ньюкасл" завершил сделку по подписанию грузинского нападающего Вахтанга Салия из тбилисского "Динамо".

Отмечается, что 17-летний футболист официально присоединится к "сорокам" в свой 18-й день рождения в августе 2025 года, а до этого времени останется в своем нынешнем клубе.

В этом сезоне Салия стал основным игроком первой команды "Динамо" Тбилиси, забив пять голов в 24 матчах в высшем дивизионе Грузии.

На международном уровне Вахтанг представлял Грузию в возрастных группах до 17, до 19 и до 21 года.