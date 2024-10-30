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Тоттенхэм планирует усилить оборону в ближайшее трансферное окно
Шпоры имеют в этой зоне проблемы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В первых девяти матчах чемпионата "Тоттенхэм" лишь дважды сыграл на ноль. Анге Постекоглу осознает, что одной из причин таких результатов является недостаток глубины в обороне и поэтому планирует этот аспект исправить уже в январе.
По информации Football Insider, "шпоры" планируют подписать нового центрального защитника в зимнее трансферное окно. Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен остаются дуэтом первого выбора под руководством Постекоглу, но растет беспокойство относительно глубины защиты, если кто-то из них получит травму. Раду Дрегушин является пока запасным вариантом, но он провел несколько неубедительных матчей, когда выходил на поле вместо игроков основного состава. Тренер "шпор" еще пока не определился с потенциальными кандидатами, которые могли бы присоединиться к команде зимой.
Добавим, что следующий матч "Тоттенхэм" проведет сегодня, 30 октября, в 1/8 финала Кубка лиги против "Манчестер Сити". Начало встречи в 22:15.
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