  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пеп Гвардиола прокомментировал возможное назначение нового главного тренера в МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пеп Гвардиола прокомментировал возможное назначение нового главного тренера в МЮ

Англия

Тренер Манчестер Сити отметил уровень своего коллеги

Пеп Гвардиола прокомментировал возможное назначение нового главного тренера в МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопрос от журналистов о том, имеет ли 39-летний Рубен Аморим то, что нужно, чтобы добиться успеха в английской Премьер-лиге с "Манчестер Юнайтед" на фоне новостей о его возможном назначении на должность менеджера.

"Все, что я могу сказать о Рубене Амориме, это мой опыт игры против его "Спортинга" в Лиге чемпионов несколько сезонов назад. Его команда прекрасно умеет давить на соперника".

Читайте такжеМикель Артета - об увольнении Эрика тен Хага: Всегда досадно видеть, как кто-то из коллег теряет работу

"Я разговаривал с Матеусом Нуньешом, ведь он играл под его руководством, и он очень высоко оценивает его тренерские способности. Посмотрите на их результаты в этом сезоне, они непобедимы, они выиграли все матчи в чемпионате Португалии, а в Лиге чемпионов у них столько же очков, сколько и у нас", — отметил главный тренер "Манчестер Сити".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Он замечательный тренер. У меня есть ощущение, что "Манчестер Юнайтед" такого же мнения о нем. "МЮ" никогда не назначает менеджеров, которые не в состоянии возглавить клуб такого уровня".

Отметим, что на данный момент "Манчестер Юнайтед" готов заплатить "Спортингу" отступные в размере 10 миллионов евро за 39-летнего тренера команды Рубена Аморима. Португалец согласился возглавить английский клуб.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм планирует усилить оборону в ближайшее трансферное окно
yellow-arrow
Ньюкасл подписал 17-летнего нападающего из Грузии
yellow-arrow
Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Standard
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости