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Пеп Гвардиола прокомментировал возможное назначение нового главного тренера в МЮ
Тренер Манчестер Сити отметил уровень своего коллеги
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопрос от журналистов о том, имеет ли 39-летний Рубен Аморим то, что нужно, чтобы добиться успеха в английской Премьер-лиге с "Манчестер Юнайтед" на фоне новостей о его возможном назначении на должность менеджера.
"Все, что я могу сказать о Рубене Амориме, это мой опыт игры против его "Спортинга" в Лиге чемпионов несколько сезонов назад. Его команда прекрасно умеет давить на соперника".
"Я разговаривал с Матеусом Нуньешом, ведь он играл под его руководством, и он очень высоко оценивает его тренерские способности. Посмотрите на их результаты в этом сезоне, они непобедимы, они выиграли все матчи в чемпионате Португалии, а в Лиге чемпионов у них столько же очков, сколько и у нас", — отметил главный тренер "Манчестер Сити".
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"Он замечательный тренер. У меня есть ощущение, что "Манчестер Юнайтед" такого же мнения о нем. "МЮ" никогда не назначает менеджеров, которые не в состоянии возглавить клуб такого уровня".
Отметим, что на данный момент "Манчестер Юнайтед" готов заплатить "Спортингу" отступные в размере 10 миллионов евро за 39-летнего тренера команды Рубена Аморима. Португалец согласился возглавить английский клуб.
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