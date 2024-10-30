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Лидер Манчестер Сити может вернуться на поле уже после международной паузы

Англия

Главный тренер Ман Сити подтвердил приблизительный срок возвращения игрока

Лидер Манчестер Сити может вернуться на поле уже после международной паузы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сказал, что Кевин Де Брюйне чувствует себя уже намного лучше, но не ожидает, что бельгиец будет в составе "горожан" на игру против "Тоттенхэма" в Кубке лиги, который состоится в среду, 30 октября.

"Я хотел бы знать ответ на этот вопрос, но я не знаю. Кевин чувствует себя уже намного лучше, он тренируется, но все еще чувствует боль. Он должен сначала выйти на необходимый уровень, который нам нужен во время матчей".

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"Он не готов полностью, Кевин должен чувствовать себя хорошо, чтобы проявить свой невероятный талант, который он имеет. Он чувствует себя лучше, но он не в лучшей форме. Надеюсь, что он сможет сыграть после международной паузы в ноябре", — рассказал Гвардиола.

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Напомним, что последний раз Кевин Де Брюйне выходил на поле в матче "Манчестер Сити" против "Интера" в Лиге чемпионов в сентябре. Бельгиец отыграл лишь первую половину игры, после чего он ушел с поля. Всего Де Брюйне провел шесть матчей в этом сезоне, отметившись одним голом и одной голевой передачей.

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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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