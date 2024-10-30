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Тренер Брайтона подтвердил, что капитан команды пропустит поединок с Ливерпулем

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Тренер Брайтона подтвердил, что капитан команды пропустит поединок с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 1/8 финала Кубка лиги "Брайтон" встретится с "Ливерпулем". Фабиан Хюрцелер имеет определенные кадровые проблемы перед этой игрой, поэтому он не сможет рассчитывать в этом поединке на капитана "чаек" Льюиса Данка, который имеет мышечное повреждение.

"Я думаю, что он [Льюис Данк] великолепный мастер, поэтому мы должны идти день за днем, и мы точно не можем рисковать с ним, но он очень хочет вернуться как можно быстрее. Я думаю, что "Ливерпуль" на данный момент является одной из лучших команд в мире, но опять же, это игра, и мы способны победить любую команду в этой лиге. Мы убеждены, что можем это сделать, и если у вас нет веры в себя, если у вас нет уверенности, вы не должны выходить на такие игры", - цитирует Хюрцелера Liverpool Echo.

Добавим, что матч "Брайтон" - "Ливерпуль" состоится сегодня в 21:30 по киевскому времени.

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Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Александр Гресь
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