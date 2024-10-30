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Ньюкасл активно ищет замену своему ключевому игроку
Будущее игрока остается неопределенным
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" начал активные поиски нового нападающего, на случай, если их ключевой игрок решит покинуть клуб.
Сообщается, что "Ньюкасл Юнайтед" присматривается к нападающему "Пари Сен-Жермен" Рандалю Коло Муани, поскольку будущее 25-летнего Александера Исака сейчас под вопросом из-за интереса со стороны "Арсенала". Исак является ключевым игроком "сорок", его контракт с клубом рассчитан до 2028 года, но он отказался его продлевать.
Болельщики "Ньюкасла" не будут рады, если такой талантливый нападающий, как Александер Исак, уйдет из клуба, однако, несомненно, его будет трудно удержать, если клуб не сможет обеспечить себе постоянное место в Лиге чемпионов. В клубе рассматривают возможность подписания Коло Муани на замену Исаку. Звездный форвард "ПСЖ" может покинуть комнаду в ближайшее трансферное окно, поскольку парижане не удовлетворены его игровой формой и готовы продать своего игрока.
Добавим, что в этом сезоне Александер Исак провел за "Ньюкасл" 7 игр в АПЛ, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.
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