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Ньюкасл активно ищет замену своему ключевому игроку

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Будущее игрока остается неопределенным

Ньюкасл активно ищет замену своему ключевому игроку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" начал активные поиски нового нападающего, на случай, если их ключевой игрок решит покинуть клуб.

Сообщается, что "Ньюкасл Юнайтед" присматривается к нападающему "Пари Сен-Жермен" Рандалю Коло Муани, поскольку будущее 25-летнего Александера Исака сейчас под вопросом из-за интереса со стороны "Арсенала". Исак является ключевым игроком "сорок", его контракт с клубом рассчитан до 2028 года, но он отказался его продлевать.

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Болельщики "Ньюкасла" не будут рады, если такой талантливый нападающий, как Александер Исак, уйдет из клуба, однако, несомненно, его будет трудно удержать, если клуб не сможет обеспечить себе постоянное место в Лиге чемпионов. В клубе рассматривают возможность подписания Коло Муани на замену Исаку. Звездный форвард "ПСЖ" может покинуть комнаду в ближайшее трансферное окно, поскольку парижане не удовлетворены его игровой формой и готовы продать своего игрока.

Добавим, что в этом сезоне Александер Исак провел за "Ньюкасл" 7 игр в АПЛ, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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Арсенал (Лондон) Ньюкасл Пари Сен-Жермен Александер Исак Рандаль Коло Муани
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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