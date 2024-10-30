Главный тренер Кристал Пэлас: Мы играем на победу в каждом матче

Перед выездным матчем Кубка лиги против "Астон Виллы", который состоится в эту среду, 30 октября, главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер рассказал о своем подходе к кубковому турниру.

"Мы едем в Бирмингем, чтобы выиграть игру против "Астон Виллы". Мы должны мыслить так перед каждым матчем. Это то, что мы всегда стараемся внедрить".

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"Сейчас "Астон Вилла" в отличной форме. Они лидируют в таблице Лиги чемпионов с тремя победами, и мы также будем готовы к этой игре. Думаю, что победа в прошлом матче придала нам уверенность, которая поможет нам сегодня", — сказал Гласнер. "Мы знаем, что нам нужно, чтобы побеждать топ-клубы".

Отметим, что свою первую победу в АПЛ в этом сезоне команда Оливера Гласнера одержала в недавнем матче против "Тоттенхэма" (1:0). "Кристал Пэлас" занимает 17-е место в чемпионате Англии с 6 очками. В Кубке лиги "орлы" одержали две победы, пройдя "Норвич" (4:0) и "КПР" (1:2), выйдя в 1/8 финала.