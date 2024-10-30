  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер Кристал Пэлас: Мы играем на победу в каждом матче
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Кристал Пэлас: Мы играем на победу в каждом матче

Англия

Наставник отметил свой подход к каждой игре в сезоне

Главный тренер Кристал Пэлас: Мы играем на победу в каждом матче

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Перед выездным матчем Кубка лиги против "Астон Виллы", который состоится в эту среду, 30 октября, главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер рассказал о своем подходе к кубковому турниру.

"Мы едем в Бирмингем, чтобы выиграть игру против "Астон Виллы". Мы должны мыслить так перед каждым матчем. Это то, что мы всегда стараемся внедрить".

Читайте такжеМикель Артета дал обновление относительно травмированных игроков Арсенала перед игрой в Кубке лиги

"Сейчас "Астон Вилла" в отличной форме. Они лидируют в таблице Лиги чемпионов с тремя победами, и мы также будем готовы к этой игре. Думаю, что победа в прошлом матче придала нам уверенность, которая поможет нам сегодня", — сказал Гласнер. "Мы знаем, что нам нужно, чтобы побеждать топ-клубы".

Отметим, что свою первую победу в АПЛ в этом сезоне команда Оливера Гласнера одержала в недавнем матче против "Тоттенхэма" (1:0). "Кристал Пэлас" занимает 17-е место в чемпионате Англии с 6 очками. В Кубке лиги "орлы" одержали две победы, пройдя "Норвич" (4:0) и "КПР" (1:2), выйдя в 1/8 финала.

По теме
yellow-arrow
Главный тренер Арсенала рассказал о возможном возвращении левого защитника
yellow-arrow
Ньюкасл активно ищет замену своему ключевому игроку
yellow-arrow
Тренер Брайтона подтвердил, что капитан команды пропустит поединок с Ливерпулем
Астон Вилла (Бирмингем) Кубок английской лиги Кристал Пэлас (Лондон) Оливер Гласнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сайт Кристал Пелас
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости