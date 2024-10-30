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Главный тренер Арсенала рассказал о возможном возвращении левого защитника

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Главный тренер Арсенала рассказал о возможном возвращении левого защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о возможном возвращении левого защитника к тренировкам вместе с командой.

"Я думаю, что Киран Тирни очень близок к тому, чтобы вернуться к тренировкам. Сейчас он выглядит очень хорошо. Я думаю, что его сложный период, который был связан с травмами уже позади".

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Добавим, что Киран Тирни прошлый сезон провел в аренде за "Реал Сосьедад". Его долгое время беспокоила травма подколенного сухожилия, из-за чего он был вынужден пропустить несколько матчей.

"Он еще не тренировался с командой, однако, надеюсь, что он сможет сделать это в течение следующей недели или нескольких недель", — сказал Артета.

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В этом сезоне Киран Тирни ни разу не попал в заявку "Арсенала" на матч, поскольку шотландец продолжал восстанавливаться после повреждения, полученного на Евро-2024.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Киран Тирни
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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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