Главный тренер Арсенала рассказал о возможном возвращении левого защитника

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о возможном возвращении левого защитника к тренировкам вместе с командой.

"Я думаю, что Киран Тирни очень близок к тому, чтобы вернуться к тренировкам. Сейчас он выглядит очень хорошо. Я думаю, что его сложный период, который был связан с травмами уже позади".

Читайте также Левый защитник Арсенала может вернуться в свой бывший клуб

Добавим, что Киран Тирни прошлый сезон провел в аренде за "Реал Сосьедад". Его долгое время беспокоила травма подколенного сухожилия, из-за чего он был вынужден пропустить несколько матчей.

"Он еще не тренировался с командой, однако, надеюсь, что он сможет сделать это в течение следующей недели или нескольких недель", — сказал Артета.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Киран Тирни ни разу не попал в заявку "Арсенала" на матч, поскольку шотландец продолжал восстанавливаться после повреждения, полученного на Евро-2024.