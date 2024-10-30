Рууд ван Нистелрой: Для меня большая честь тренировать клуб, который я люблю

Временный главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой будет тренировать команду после того, как клуб уволил Эрика тен Хага после поражения от "Вест Хэма" (2:1).

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"Даже на временной основе, для меня это большая честь тренировать клуб, который я люблю, сколько бы меня об этом ни просили. Я могу пообещать, что продолжу отдавать все, что могу, на любой должности в этом клубе", — заявил ван Нистелрой. "Сейчас у меня смешанные эмоции из-за результатов команды и увольнения Эрика тен Хага, который вернул меня в "МЮ" летом. Я всегда буду благодарен ему за предоставленную мне возможность стать частью его тренерского штаба, и мне очень обидно, что он потерял работу".

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"Сейчас пришло время, чтобы все в клубе объединились и работали вместе, чтобы исправить начало сезона, пока у нас есть время. У нас есть отличная возможность начать нашу работу с матча против "Лестера" в Кубке лиги", — добавил Рууд ван Нистелрой.

Отметим, что Рууд ван Нистелрой может провести свою первую игру в АПЛ во главе «МЮ» в матче против «Челси», который состоится в воскресенье, 3 октября. Однако также отметим, что руководство "красных дьяволов" продолжает вести переговоры со "Спортингом" относительно назначения их главного тренера Рубена Аморима.