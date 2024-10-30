Вратаря Ливерпуля призывают покинуть Энфилд ради лучшего клуба

Вратаря "Ливерпуля" Куивина Келлехера призывают покинуть "Энфилд" ради лучшего клуба, в котором он будет иметь гарантированное место в старте. Одним из таких клубов считается шотландский "Селтик".

Как известно, летом "Ливерпуль" подписал 24-летнего вратаря сборной Грузии Гиорги Мамардашвили, который на один сезон остался в аренде у "Валенсии". Алисон является первым выбором на позицию голкипера в "Ливерпуле", и 25-летний Келлехер, который из-за травмы бразильского вратаря сейчас играет в воротах "мерсисайдцев", в следующем сезоне может столкнуться с очень серьезной конкуренцией за место в старте.

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Бывший форвард "Селтика" Крис Саттон, размышляя над ситуацией с голкиперами в "Ливерпуле", уверенно считает, что Келлехер может покинуть клуб.

"Конечно, Келлехер недоволен тем, что он будет сидеть на скамейке запасных в "Ливерпуле". Думаю, что он может переехать куда угодно, не так ли? Я считаю, что он лучший запасной вратарь, которого я когда-либо видел в АПЛ". "В любом случае, куда Келлехер может перейти? "Селтик". Он может оказаться в "Селтике", поскольку он имеет ирландские корни. Не факт, что это произойдет, но это вполне возможный вариант для него", — добавил Саттон.

Напомним, что в этом сезоне Куивин Келлехер провел 5 игр за "Ливерпуль" во всех турнирах, сохранив собственные ворота на замке в двух матчах.