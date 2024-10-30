Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратаря Ливерпуля призывают покинуть Энфилд ради лучшего клуба
Голкипер может столкнуться с очень серьезной конкуренцией в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратаря "Ливерпуля" Куивина Келлехера призывают покинуть "Энфилд" ради лучшего клуба, в котором он будет иметь гарантированное место в старте. Одним из таких клубов считается шотландский "Селтик".
Как известно, летом "Ливерпуль" подписал 24-летнего вратаря сборной Грузии Гиорги Мамардашвили, который на один сезон остался в аренде у "Валенсии". Алисон является первым выбором на позицию голкипера в "Ливерпуле", и 25-летний Келлехер, который из-за травмы бразильского вратаря сейчас играет в воротах "мерсисайдцев", в следующем сезоне может столкнуться с очень серьезной конкуренцией за место в старте.
Бывший форвард "Селтика" Крис Саттон, размышляя над ситуацией с голкиперами в "Ливерпуле", уверенно считает, что Келлехер может покинуть клуб.
"Конечно, Келлехер недоволен тем, что он будет сидеть на скамейке запасных в "Ливерпуле". Думаю, что он может переехать куда угодно, не так ли? Я считаю, что он лучший запасной вратарь, которого я когда-либо видел в АПЛ".
"В любом случае, куда Келлехер может перейти? "Селтик". Он может оказаться в "Селтике", поскольку он имеет ирландские корни. Не факт, что это произойдет, но это вполне возможный вариант для него", — добавил Саттон.
Напомним, что в этом сезоне Куивин Келлехер провел 5 игр за "Ливерпуль" во всех турнирах, сохранив собственные ворота на замке в двух матчах.
Популярное сейчас
- Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Довбик отреагировал на свое итоговое место в борьбе за Золотой мяч
- Судаковым заинтересовался еще один английский клуб, – The Hard Tackle
- Кубок Украины, МЮ – Челси, Забарный vs Холанд. Расписание футбола на 28 октября – 3 ноября
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico