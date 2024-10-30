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Лидс может уже зимой расторгнуть соглашение об аренде бывшего игрока Шахтера

Англия

Игрок имеет незначительное влияние на выступления команды

Лидс может уже зимой расторгнуть соглашение об аренде бывшего игрока Шахтера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно информации от CaughtOffside, "Лидс Юнайтед" уже зимой может расторгнуть соглашение об аренде бывшего игрока донецкого "Шахтера" Манора Соломона, который не впечатляет своей игрой в Чемпионшипе.

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Этим летом 25-летний Манор Соломон присоединился к "Лидсу" на условиях годичной аренды из "Тоттенхэма". Его выступления в клубе из Чемпионшипа особо не впечатляют. Игрок отдал лишь одну результативную передачу в пяти поединках за команду Даниэля Фарке, которая сейчас занимает третье место в турнирной таблице.

Впереди у "Лидса" большое количество матчей в Чемпионшипе, что может стать аргументом для того, чтобы Манор Соломон остался в клубе, а Фарке будет иметь достаточную глубину состава на случай неожиданных травм.

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Напомним, что ранее Манор Соломон выступал за донецкий "Шахтер", проведя более 100 поединков за "горняков" прежде чем перебраться на Туманный Альбион.

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Тоттенхэм (Лондон) Лидс Юнайтед Манор Соломон
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
30.10.2024 в 17:57
как сбежал из шахтёра так и сдулся
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
30.10.2024 в 17:57
как сбежал из шахтёра так и сдулся
Ответить
1
0

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