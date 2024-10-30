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Лидс может уже зимой расторгнуть соглашение об аренде бывшего игрока Шахтера
Игрок имеет незначительное влияние на выступления команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно информации от CaughtOffside, "Лидс Юнайтед" уже зимой может расторгнуть соглашение об аренде бывшего игрока донецкого "Шахтера" Манора Соломона, который не впечатляет своей игрой в Чемпионшипе.
Этим летом 25-летний Манор Соломон присоединился к "Лидсу" на условиях годичной аренды из "Тоттенхэма". Его выступления в клубе из Чемпионшипа особо не впечатляют. Игрок отдал лишь одну результативную передачу в пяти поединках за команду Даниэля Фарке, которая сейчас занимает третье место в турнирной таблице.
Впереди у "Лидса" большое количество матчей в Чемпионшипе, что может стать аргументом для того, чтобы Манор Соломон остался в клубе, а Фарке будет иметь достаточную глубину состава на случай неожиданных травм.
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Напомним, что ранее Манор Соломон выступал за донецкий "Шахтер", проведя более 100 поединков за "горняков" прежде чем перебраться на Туманный Альбион.
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