Кубок Лиги. Брайтон - Ливерпуль 2:3. Индивидуальное мастерство предопределило результат

Кубок английской лиги. 1/8 финала.

30 октября. 21:30. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Брайтон" - "Ливерпуль" 2:3

Голы: Адингра 81, Лемпти 90 - Гакпо 46, 63, Диас 85

"Брайтон": Стил - Лемпти, ван Хекке (Велтман 68), де Пауло, Кадиоглу (Эступиньян 46) – Модер (Хиншелвуд 68), Виффер - Адингра, Энсисо (Уэлбек 76), Груда (Митома 75) - Фергюсон.

"Ливерпуль": Ярош - Брэдли, Гомес, Куанса (Конате 90+1), Робертсон – Эндо (Ниони 64), Мортон (Макаллистер 64), Джонс – Гакпо (Салах 70), Собослаи (Нуньес 71), Диас



Предупреждения: Эндо 51, Конате 90+2

Как и ожидалось, Арне Слот провёл небольшую ротацию в составе. В частности, второй раз в составе основной команды "Ливерпуля" появился Ярош, свой шанс получили воспитанники Брэдли и Мортон, а на месте ложной "девятки" вышел Собослаи.

Также изменения (даже большие) по сравнению с предыдущими матчами совершил и визави нидерландца - Фабиан Хюрцелер.

В первую десятиминутку "Брайтон" имел большие проблемы с выходом со своей половины поля из-за отличного прессинга гостей. Под таким давлением пару раз явно неудачно при игре ногами действовал голкипер Стил и, тем самым, чуть не привёз гол.

Впрочем, первый опасный момент в поединке создали именно "чайки". Адингра выкатил на свободного Лемпти, но тот не смог переиграть вышедшего с ворот Яроша.

Тут же "Ливерпуль" ответил ударом Гакпо из-за пределов штрафной с левого фланга - мяч прошёл мимо правой штанги.

На 30-й минуте голом-красавцем с дальней дистанции чуть не отметился Энсисо - парагвайцу не хватило лишь нескольких сантиметров для взятия ворот.

До конца первой половины встречи "красные" успели дважды потревожить хозяев. Сначала Робертсон сам разогнал атаку, которую не смогли эффективно завершить Собослаи и Диас, а затем и сам мог открыть счёт, но помешал этому Стил.

В перерыве вместо получившего повреждение Кадиоглу вышел Эступиньян.

Уже на 38-й секунде второго тайма ошеломил "Брайтон" Гакпо. Коди зашел в штрафную с левого фланга и пушечным ударом не оставил шансов вратарю соперника.





После такого начала "чайки" сразу взвинтили темп, и создали несколько шикарных возможностей, чтобы восстановить паритет. Лучшую из них упустил Адингра - шикарный сейв совершил Ярош, не дав поймать себя на противоходе.

За такую расточительность "Брайтон" вновь наказал Гакпо. Нидерландец обокрал на левом фланге Лемпти, и низом прошил владения Стила.

Далее индивидуальную ошибку допустил уже игрок "Ливерпуля". Куанса недалеко от ворот потерял мяч, Фергюсон нанес дальний удар, Ярош парировал перед собой, и успешно на добивании сыграл Адингра.





Как только начало казаться, что ход игры может быть переломлен, был забит третий гол мерсисайдцев. После неразберихи в штрафной с мячом оказался Диас, мастерски разобрался с тремя оппонентами, и нашел лазейку для нанесения точного удара.

Так просто "Брайтон" и не сдался, и сумел ещё раз сократить отставания благодаря голу Лемпти после неудачного для гостей рикошета, но на большее подопечным Хюрцелера уже сил не хватило.

Таким образом, "Ливерпуль" выходит в четвертьфинал Кубка Лиги и, тем самым, продолжает защиту титула.