Владельцы клуба Первой лиги Англии продали миноритарный пакет акций команды

Владельцы футбольного клуба "Рэксем" Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни объявили о новых инвесторах. Семья Аллинов, которая ранее владела глобальной компанией по производству медицинского оборудования Welch Allyn, приобрела миноритарный пакет акций клуба.

По словам совладельцев клуба, новые партнеры разделяют их видение и готовы инвестировать в дальнейшее развитие команды и общества.

"Рексем" выступает в Первой лиге Англии. Команда занимает третье место, имея 25 очков.