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Владельцы клуба Первой лиги Англии продали миноритарный пакет акций команды

Англия
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Новые инвесторы разделяют видение Рейнольдса и МакЭлхенни

Владельцы клуба Первой лиги Англии продали миноритарный пакет акций команды

Фото: Getty Images

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Владельцы футбольного клуба "Рэксем" Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни объявили о новых инвесторах. Семья Аллинов, которая ранее владела глобальной компанией по производству медицинского оборудования Welch Allyn, приобрела миноритарный пакет акций клуба.

По словам совладельцев клуба, новые партнеры разделяют их видение и готовы инвестировать в дальнейшее развитие команды и общества.

"Рексем" выступает в Первой лиге Англии. Команда занимает третье место, имея 25 очков.

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Рэксем
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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