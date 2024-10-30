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Владельцы клуба Первой лиги Англии продали миноритарный пакет акций команды
Новые инвесторы разделяют видение Рейнольдса и МакЭлхенни
Фото: Getty Images
Владельцы футбольного клуба "Рэксем" Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни объявили о новых инвесторах. Семья Аллинов, которая ранее владела глобальной компанией по производству медицинского оборудования Welch Allyn, приобрела миноритарный пакет акций клуба.
По словам совладельцев клуба, новые партнеры разделяют их видение и готовы инвестировать в дальнейшее развитие команды и общества.
"Рексем" выступает в Первой лиге Англии. Команда занимает третье место, имея 25 очков.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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