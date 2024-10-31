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Кубок лиги. Тоттенхэм – Манчестер Сити 2:1. Холанд улыбается со скамейки запасных

Англия
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Похоже, гости вылетом не очень расстроены

Кубок лиги. Тоттенхэм – Манчестер Сити 2:1. Холанд улыбается со скамейки запасных

Getty Images

Новина українською

Нельзя сказать, что команда Гвардиолы провалила поединок – ни в коем случае. Просто "шпоры" в рамках своего стиля оказались чуть более эффективными.

К тому же, Пеп выставил на матч с "Тоттенхэмом" не самый грозный состав. К примеру, главный бомбардир "Сити" Эрлинг Холанд весь поединок просидел на скамейке запасных. Гости обкатывали талантливую молодежь, при этом не отказываясь от своей философии: они много владели мячом, позиционно атаковали, накрывали прессингом и располагали линию обороны у центрального круга.

А "шпоры" не изобретали велосипед и умело сыграли вторым номером. В отличие, например, от "Саутгемптона", лондонцам хватило индивидуального мастерства и сыгранности, чтобы нанести два результативных удара. В начале матча Тимо Вернер (!) четко завершил филигранную контратаку (дальше на протяжении поединка немец уже так не радовал). На экваторе первого тайма Сарр подытожил домашнюю заготовку после розыгрыша корнера.

Казалось бы, вот оно – Нунес одиноко набежал на дальнюю штангу в компенсированное к первой 45-минутке время и в касание, слету, с отскоком от газона забил в раздевалку.

Но во второй половине встречи "Тоттенхэм" сумел выстоять у своих ворот, отбился от штурмов, а у чужих сам запорол несколько отличных возможностей отличиться. На том и разошлись.

"Манчестер Сити" вполне мог победить и теми силами, которые были на поле. Мог и победить, выпусти Пеп норвежского бомбардира. Однако дальше идет "Тоттенхэм", а Эрлинг будет свежим на следующий матч в чемпионате. Тренеры и так не досчитались по итогам встречи Савио и Ван де Вена, оба получили непростые повреждения.

Поэтому, наверное, "горожан" не особо печалит, что они останутся без Кубка лиги по итогам сезона. По крайней мере, Холанд, Аканджи и Гвардиола улыбались после матча.

Кубок лиги, 1/8 финала

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Арена" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" 2:1

Голы: Вернер (5), Сарр (25) – Нунес (45+4)

"Тоттенхэм": Викарио – Грей, Ромеро (Дэвис, 52), Дрэгушин, Ван де Вен (Удоджи, 14) – Кулусевски, Бентанкур, Сарр (Биссума, 45) – Джонсон (Мур, 68), Соланке, Вернер (Ришарлисон, 69)

"Манчестер Сити": Ортега – Льюис, Стоунз, Диаш (Гвардиол, 45), Аке (Симпсон-Пьюзи, 74) – Гюндоган (Ковачич, 45) – Савио (Райт, 63), О'Райли, Макати, Нунес – Фоден (Бернарду Силва, 58)

Предупреждения: Сарр (23), Биссума (53), Грей (90)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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