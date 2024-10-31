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Кубок лиги. Тоттенхэм – Манчестер Сити 2:1. Эффективные шпоры

Англия
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Матч на три результата завершился успехом хозяев

Кубок лиги. Тоттенхэм – Манчестер Сити 2:1. Эффективные шпоры

Getty Images

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Кубок лиги, 1/8 финала

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Арена" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" 2:1

Голы: Вернер (5), Сарр (25) – Нунес (45+4)

"Тоттенхэм": Викарио – Грей, Ромеро (Дэвис, 52), Дрэгушин, Ван де Вен (Удоджи, 14) – Кулусевски, Бентанкур, Сарр (Биссума, 45) – Джонсон (Мур, 68), Соланке, Вернер (Ришарлисон, 69)

"Манчестер Сити": Ортега – Льюис, Стоунз, Диаш (Гвардиол, 45), Аке (Симпсон-Пьюзи, 74) – Гюндоган (Ковачич, 45) – Савио (Райт, 63), О'Райли, Макати, Нунес – Фоден (Бернарду Силва, 58)

Предупреждения: Сарр (23), Биссума (53), Грей (90)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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