Кубок Лиги. Ньюкасл – Челси 2:0. Стараний Мудрика было недостаточно

Если кто-то ожидал продолжения того, что мы увидели несколько дней назад на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-лиги, то зря. Те же команды, но здесь другой турнир и другие составы, по крайней мере кардинально другой состав от Энцо Марески. Решил наставник "синих" изменить полностью состав и ни один из тех, кто выходил три дня назад, не вышел в старте сегодня.

Зато там было место для Михаила Мудрика, а в целом у лондонцев был достаточно странный состав, в котором игроки играли банально не на своих позициях. Условный Дьюсбери-Холл играл на правом фланге атаки, а Дисаси - на правом фланге обороны. Выглядело это странно и показывало, как на самом деле относится итальянский специалист к этому турниру. Что касается "Ньюкасла", то Хау сделал точечные изменения, оставив в старте основной костяк.

Разный уровень мотивации от коллективов был очевидным, сыгранность обеих команд также бросалась в глаза. "Сороки" вышли бороться и выходить в четвертьфинал, а „синие“ - попытаться оказать какое-то сопротивление при возможности.

Уже на первых минутах Жоэлинтон получил идеальный пас с фланга и в касание пробил в стойку ворот, вообще никто не накрывал его, куча пространства, просто не выполнил. Давление от хозяев нарастало и нашло свое воплощение на табло после ошибки от Ренату Вейги, который отдал неточный пас на своей половине поля и на отличной ударной позиции оказался Исак. Швед без проблем отправил круглого в сетку ворот. 1:0.

Не успели лондонцы оправиться, как подача с фланга, небольшой рикошет и Дисаси просто забил мяч в собственные ворота с двух метров. 2:0 и Мареска в шоке. Его команда и близко не на том уровне, чтобы конкурировать с таким соперником. Только после этого гости наконец проснулись.

Больше всего остроты у "Челси" было от двух исполнителей: Михаила Мудрика и Жоау Феликса. Украинец частенько проходил, а иногда и просто оббегал Эмиля Крафта по флангу и делал острые прострелы или тонкие передачи, после которых частенько пробивал Феликс. Однако удары у португальца либо были неточными, либо спасал Ник Поуп. Во втором тайме "синие" продолжили наращивать давление и снова среди главных исполнителей в атаке был Михаил Мудрик. Много остроты было от украинца и этот матч он точно может занести себе в актив, не хватало лишь точного удара.

Футболист, который точно украл у Мудрика хотя бы одну голевую передачу - это Кристофер Нкунку. Француз сегодня поражал в негативном плане. Дважды на хорошую ударную позицию выводил его Мудрик и дважды он не смог нормально пробить по мячу, особенно остро было во втором момента на 63-й минуте. Катастрофическая игра от Кристофера.

В дальнейшем "сороки" уже не хотели увеличивать преимущество, они спокойно отстаивали победный счет, Эдди Хау сделал несколько замен, направленных на оборону и зацементировали собственную штрафную площадку. С этим именно эта итерация команды Марески справиться не смогла, несмотря на все старания. Хотя невероятный выход с голкипером имел Жоау Феликс после передачи в разрез от Тосина Адарабиойо... но вы уже поняли, что сегодня если лондонцы и создавали, то ничего не реализовывали. Мимо ворот пробил португалец.

На этом было все, "Ньюкасл" хотел пройти дальше и делал для этого все необходимое, поэтому справедливо оказывается в четвертьфинале. "Челси" вылетает и такое впечатление, что Мареска не очень разочарован.

Кубок Английской Лиги, 1/8 финала

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ньюкасл" — "Челси" 2:0

Голы: Исак (23), Дисаси (26, автогол)

"Ньюкасл": Поуп — Крафт, Шер, Келли, Холл (Ливраменто, 73) — Тонали (Майли, 90+2), Лонгстафф, Уиллок (Гимараэс, 63) — Гордон (Берн, 73), Исак (Осула, 63), Жоэлинтон

"Челси": Йоргенсен — Дисаси, Адарабиойо, Бадиашиль, Кукурелья — Вейга, Фернандес — Дьюсбери-Холл (Мадуэке, 57), Феликс, Мудрик — Нкунку

Предупреждения: Шер (16), Лонгстафф (19), Гордон (52), Поуп (56) — Бадиашиль (29), Феликс (85)