Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок лиги. Астон Вилла не смогла одолеть Кристал Пэлас в упорной борьбе
Кристал Пэлас минимально обыграл соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 30 октября, между собой сыграли "Астон Вилла" и "Кристал Пэлас" в рамках 1/8 финала Кубка Лиги.
Гости открыли счет на восьмой минуте. Муньос выполнил хорошую навесную передачу в штрафную площадку, где Эзе подхватил ее и забил гол. Но ответа от хозяев долго ждать не пришлось, Дуран откликнулся на передачу и безупречно пробил с границы штрафной площади. "Астон Вилла" могла удвоить преимущество, но голкипер соперников совершил сейв.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
После перерыва гостям снова удалось реализовать свой момент. Камада забил гол, оказавшись на границе штрафной площади благодаря неудачной игре соперника в защите. "Астон Вилла" требовала назначения одиннадцатиметрового из-за подката игрока "Кристал Пэлас", но рефери решил, что все было в пределах правил. Матч завершился со счетом 1:2.
Кубок Лиги. 1/8 финала
"Астон Вилла" - "Кристал Пэлас" 1:2
Голы: Дуран 23' - Эзе 8', Камада 64'
Популярное сейчас
- Известны все участники четвертьфинала Кубка Украины
- Кубок Украины. Ворскла - Динамо 1:2. Понадобился овертайм
- Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Вратарь сборной Украины вместо Челси перейдет в Арсенал
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico