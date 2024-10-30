Кубок лиги. Астон Вилла не смогла одолеть Кристал Пэлас в упорной борьбе

Сегодня, 30 октября, между собой сыграли "Астон Вилла" и "Кристал Пэлас" в рамках 1/8 финала Кубка Лиги.

Гости открыли счет на восьмой минуте. Муньос выполнил хорошую навесную передачу в штрафную площадку, где Эзе подхватил ее и забил гол. Но ответа от хозяев долго ждать не пришлось, Дуран откликнулся на передачу и безупречно пробил с границы штрафной площади. "Астон Вилла" могла удвоить преимущество, но голкипер соперников совершил сейв.

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После перерыва гостям снова удалось реализовать свой момент. Камада забил гол, оказавшись на границе штрафной площади благодаря неудачной игре соперника в защите. "Астон Вилла" требовала назначения одиннадцатиметрового из-за подката игрока "Кристал Пэлас", но рефери решил, что все было в пределах правил. Матч завершился со счетом 1:2.

Кубок Лиги. 1/8 финала

"Астон Вилла" - "Кристал Пэлас" 1:2

Голы: Дуран 23' - Эзе 8', Камада 64'