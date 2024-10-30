Кубок Лиги. Манчестер Юнайтед – Лестер 5:2. Все самое интересное – в первом тайме

Кубок Английской Футбольной лиги, четвертый раунд

"Олд Траффорд" (Манчестер Юнайтед)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Руд ван Нистерлой во время своей карьеры в МЮ провел в Кубке лиги шесть матчей – это меньше, чем были сегодня забиты голов на “Олд Траффорд”. В то же время, он точно был экспертом по взятию чужих ворот, ведь отличился 150 раз за 219 матчей. Веселый, атакующий футбол был и сегодня. Это был ол-ин на ол-ин, и победило "красное", а не "синее".

Центра поля не было с самого старта. Команды играли преимущественно в последней трети атакующего пространства. Но за первые 15 минут ничего интересного не обнаружили. Даже момента. А потом начали сразу с гола. Невероятный удар удался Каземиро. Бразилец из-за пределов штрафной пробил под самую перекладину практически без замаха. Попал в самое яблочко. Ван Нистерлой сдержанно радовался на бровке.

На 28-й минуте МЮ после затяжной игры в центре внезапно преодолели пол поля за несколько передач. И вот Далот стреляет в центр на выбегающего из-под защитника Гарначо. На этот раз Алехандро в практически пустые ворота попал (в текущем сезоне бывало всякое).

Но через несколько минут гости один гол отквитали. Вот, кстати, почему ван Нистерлой праздновал сдержанно. Проблемы в обороне никуда не подевались. Эль-Ханнусу дали принять подбор в штрафной МЮ, подумать и пробить точно в правый угол. Мяч коснулся двух штанг и залетел в ворота турка Баиндира, который сегодня второй раз в сезоне сыграл за команду.

И это было только начало шоу (не Люк, он сегодня пропускал). На 36-й минуте Фернандеш забил прямым ударом со стандарта. Помог рикошет. Еще через несколько минут Каземиро оформил дубль. Выиграл подбор в чужой штрафной во время стандарта и прошил голкипера. Впоследствии бразилец еще и третий мог забивать, но не попал головой в створ после навеса Фернандеша. А Гарначо мог делать дубль, однако сильный удар полетел немного выше переклдины.

До сих пор у нас первый тайм не завершился. Точку – опять же, голевую – в нем поставили гости. В компенсированное время они воспользовались стандартом. После навеса Коуди повезло с отскоком, и ему просто нужно было расстрелять Баиндира. К турку сегодня – никаких вопросов. А вот защите следует действовать внимательнее.

На старте второго тайма поочередно команды подходили к чужим воротам. Это в большинстве своем завершалось навесами. Но гол пришел в упакованной коробке с бантиком на ней. Оформил его Околи, который подарил мяч Фернандешу. Бруну обыграл голкипера и занес мяч в сетку. Капитан оформил дубль.

Красиво на 65 минуте бил Диалло, который вышел на замену. Через себя, но выше ворот. Со временем отвечал Сумаре, однако в очень красивом прыжке голкипер МЮ этот выстрел вытащил. Вскоре скорости упали. Хозяевам уже не надо было, гости понимали, что не смогут забить три. Даже арбитр добавил всего две минуты ко второму тайму и не мучил команды.

“Манчестер Юнайтед” абсолютно заслуженно проходит дальше. Врожденный бомбардир ван Нистерлой на посту и. о. главного тренера за несколько дней научил команду реализовать моменты. Или это только против команды уровня “Лестера”? Возможно, следующий матч с “Челси” на выходных покажет полную картину, если клуб до тех пор не договорится с постоянным наставником.

"Манчестер Юнайтед" – "Лестер Сити" 5:2

Голы: Каземиро 15, 39, Гарначо 28, Фернандеш 36, 59 – Эль-Ханнус 23, Коуди 45+3

"Манчестер Юнайтед": Баиндир – Далот, де Лигт (Эванс 72), Линделеф, Мартинес (Мазрави 62) – Угарте, Каземиро – Рашфорд (Диалло 63), Фернандеш, Гарначо (Хойлунн 73) – Зиркзе

“Лестер Сити”: Уорд – Джастин, Коуди, Околи (Вестергор 71), Томас – Сумаре, Скипп – Макетир (Мавидиди 72), Эль-Ханус (В. Алвес 72), Де Кордова-Рид (Буонанотте 72) – Дж. Аю (Эдуар 72)

Предупреждение: Околи 20