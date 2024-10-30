Кубок лиги. Престон - Арсенал 0:3. Лондонцы не почувствовали сопротивления белоснежных

Первые 15 минут встречи прошли при полном территориальном преимуществе "канониров", при этом нанеся лишь один удар в сторону ворот соперника. А дальше гости открыли счет в этом матче: Мартинелли со штрафного навесил на дальнюю штангу на Якуба Кивёра, который сбросил мяч на Жезуса и тот в одно касание пробил в верхний угол ворот соперника. Позже лондонцы удвоили свое преимущество. На этот раз Жезус выступил в качестве ассистента, а Нванери из-за пределов штрафной площади попал в дальнюю "девятку" ворот Вудмена.

Начало второго тайма осталось за "Арсеналом": Якуб Кивёр навесил на 11-метровую отметку, а Кай Хаверц головой удачно замкнул эту передачу - 0:3. Позже голкипер "Престона" в течение одного эпизода трижды спас команду от очередного пропущенного мяча: Вудмен сначала потянул удар Жезуса, а затем дважды не позволил Стерлингу отличиться в этом матче. В конце поединка хозяева имели шанс забить гол престижа, однако после прострельной передачи от Фрекьера-Енсена, Риис Якобсен с нескольких метров не попал в створ ворот гостей. Подопечные Микеля Артеты в последних секундах встречи могли отличиться в четвертый раз, однако удар Стерлинга в подкате отразил Поттс. Финальный свисток арбитра Питера Бэнкса зафиксировал уверенную победу "канониров", благодаря которой они вышли в четвертьфинал Кубка лиги.

Стоит отметить появление Александра Зинченко в этом матче. Украинец впервые с августа сыграл в составе "канониров" и второй раз со стартовых минут в нынешней кампании. Зинченко провел 62 минуты в этой встрече, где затем его заменил Льюис-Скелли. Добавим, что следующий матч "Арсенал" проведет 2 ноября в рамках АПЛ на выезде против "Ньюкасла".

Кубок английской лиги. 1/8 финала

Престон, "Дипдейл"

Престон - Арсенал 0:3

Голы: Жезус 24, Нванери 33, Хаверц 57

Предупреждения: Кеслер-Гейден, Хьюз, Тордарсон, Фрекьер-Енсен

Престон: Вудмен - Хьюз (Бест, 68), Линдсей (Стори, 77), Ватмо, Кеслер-Гейден (Поттс, 60) - Лэндсон, Тордарсон - Баулер (Фрекьер-Енсен, 59), Оккельс, Холмс - Гринвуд (Риис Якобсен, 60)

Арсенал: Сетфорд - Зинченко (Льюис-Скелли, 62), Кивёр, Салиба, Тимбер (Партей, 46) - Мерино (Хаверц, 46), Жоржиньо, Нванери (Гевен, 81) - Мартинелли (Сака, 62), Габриэл Жезус, Стерлинг