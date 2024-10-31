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Постекоглу: Когда вы играете с Сити, они будут задавать вам все вопросы, которые только можно - мы по большей части с этим нормально справились

Англия
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Шпоры продолжат свою борьбу за трофей

Постекоглу: Когда вы играете с Сити, они будут задавать вам все вопросы, которые только можно - мы по большей части с этим нормально справились

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера в 1/8 финала Кубка лиги "Тоттенхэм" дома оказался сильнее "Манчестер Сити", переиграв "горожан" со счетом 2:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "шпор" Анге Постекоглу похвалил игроков за продемонстрированную самоотдачу отметив, что его команда еще не полностью раскрыла свой потенциал.

"Да, это была важная победа. Очевидно, что в кубковых соревнованиях вы должны побеждать, чтобы продолжить участие в них, так что это первое. Послушайте, вы играете против невероятной команды, и они будут задавать вам всевозможные вопросы, и сегодня они так и делали. Я считаю, что мы хорошо защищались, поскольку не создали много голевых моментов, но нам пришлось защищаться, и я считаю, что мы справились с этой задачей. В атаке у нас было несколько действительно качественных моментов, и у нас было несколько действительно хороших моментов, чтобы закончить игру, которые мы не использовали. Ребята проявили незаурядную стойкость, чтобы выстоять. Когда вы играете с "Сити", они будут задавать вам все вопросы, которые только можно, и я думаю, что мы по большей части справились с этим нормально. Я продолжаю видеть рост этой группы игроков и этой команды. Я хочу, чтобы у них были такие моменты, потому что я знаю, как важно ускорять рост того, что мы делаем. Но лично для меня ничего не меняется. Речь идет о том, чтобы пытаться постоянно подталкивать эту группу к тому, чтобы стать командой, которой мы хотим быть. Честно говоря, мы еще не достигли этого, но, как я уже говорил вчера, я очень оптимистично настроен относительно этой группы игроков. Я просто думаю, что они имеют очень высокий потолок, и мы просто должны продолжать сосредотачиваться на этом", - заявил Анге Постекоглу.

Добавим, что следующий матч "Тоттенхэм" проведет 3 ноября дома против "Астон Виллы".

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Тоттенхэм (Лондон) Кубок Лиги Манчестер Сити Анге Постекоглу
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Источник:
Тоттенгем
Опубликовал: Александр Гресь
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