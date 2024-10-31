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Арне Слот указал на то, что совокупность различных факторов помогает Ливерпулю демонстрировать хорошие результаты в этом сезоне
Красные играют так, как будто не заметили замену тренера летом
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера "Ливерпуль" обеспечил себе выход в 1/4 финала Кубка английской лиги, переиграв на выезде "Брайтон" со счетом 2:3. "Красные" находятся в прекрасной форме, поскольку для них это уже 12 победа в 14 матчах этого сезона. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отметил, что различные факторы помогают его команде добывать необходимый результат.
"Да, это было определенно [тяжело]. Если вы приезжаете сюда, вы знаете, что это будет тяжелая игра из-за стиля игры, из-за набора игроков, который они провели здесь за последние несколько лет. А потом уехать отсюда с результатом, с победой, конечно, очень приятно. В долгосрочной перспективе мне очень понравилось то, что я вижу от игроков, которые еще не так много играли в этом сезоне, что они смогли сыграть в похожем стиле, который мы обычно используем, и они добавили качество в игру, так что это еще больше усложняет для меня формирование состава в ближайшие недели. Возможно, в некоторых ситуациях нам помогает расписание матчей, а в некоторых - просто качество игроков, которых мы можем выставить на игру, и я думаю, что нам также помогает наш стиль игры. Но да, это были только 13 или 14 игр или что-то подобное, но это был очень хороший старт на выезде, но также и дома, и нам нужна хорошая форма в субботу, потому что мы приехали сюда, зная, что они хорошая команда, и это также то, что они показали сегодня. Следовательно, нам нужно снова быть на высоте в субботу", - заявил Арне Слот.
Добавим, что следующий матч "Ливерпуль" сыграет 2 ноября дома против "Брайтона".
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