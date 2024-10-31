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Малыми силами не обошлись. Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1. Видео голов и обзор матча
Резервисты Гвардиолы игру не вытянули
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" вылетел из Кубка английской лиги на стадии 1/8 финала после поражения от "Тоттенхэма".
За хозяев отличились Тимо Вернер и Пап Матар Сарр, "горожане" ответили лишь голом Матеуса Нуньеса.
Стоит отметить, что главный бомбардир "Сити" Эрлинг Холанд весь поединок провёл на скамейке запасных.
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Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Арена" (Лондон)
"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" 2:1
Голы: Вернер (5), Сарр (25) – Нуньес (45+4)
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