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Малыми силами не обошлись. Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия
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Резервисты Гвардиолы игру не вытянули

Малыми силами не обошлись. Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" вылетел из Кубка английской лиги на стадии 1/8 финала после поражения от "Тоттенхэма".

За хозяев отличились Тимо Вернер и Пап Матар Сарр, "горожане" ответили лишь голом Матеуса Нуньеса.

Стоит отметить, что главный бомбардир "Сити" Эрлинг Холанд весь поединок провёл на скамейке запасных.

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Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Арена" (Лондон)

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" 2:1

Голы: Вернер (5), Сарр (25) – Нуньес (45+4)

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Тоттенхэм (Лондон) Кубок Лиги Манчестер Сити
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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