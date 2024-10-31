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Не спас даже хороший перфоманс Мудрика. Ньюкасл - Челси 2:0. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" обыграл "Челси" в домашних стенах в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.
Победу "сорокам" принесли Александер Исак и автогол Акселя Дисаси.
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик провёл на поле весь матч и по его итогам получил лучшие оценки в своей команде - 7.4 от SofaScore и 6.7 от WhoScored.
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Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Лондон)
"Ньюкасл" — "Челси" 2:0
Голы: Исак (23), Дисаси (26, автогол)
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