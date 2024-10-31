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Удачное возвращение Зинченко в старт. Престон - Арсенал 0:3. Видео голов и обзор матча

Англия
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Фаворит не заметил аутсайдера

Удачное возвращение Зинченко в старт. Престон - Арсенал 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" уверенно разобрался с середняком Чемпионшипа "Престоном" в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Забивали за "канониров" Габриэль Жезус, Итан Нванери и Кай Хаверц.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко второй раз вышел со стартовых минут в текущем сезоне, и провел 62 минуты в этом поединке.

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Престон, "Дипдейл"

"Престон" - "Арсенал" 0:3

Голы: Жезус 24, Нванери 33, Хаверц 57

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Престон Норт Энд
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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Александр Бураков
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