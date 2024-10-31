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Ван Нистелрой о своем будущем в МЮ: Я пришел сюда как ассистент, чтобы помочь клубу, и в этой роли я помогаю столько, сколько нужно

Англия

Нидерландец сейчас сосредоточен на выступлениях команды

Ван Нистелрой о своем будущем в МЮ: Я пришел сюда как ассистент, чтобы помочь клубу, и в этой роли я помогаю столько, сколько нужно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "МЮ" разобрался с "Лестером" (5:2) и вышел в 1/4 финала Кубка лиги. Это все произошло на фоне увольнения с поста главного тренера Эрика тен Хага, а на временной основе его место занял Руд ван Нистелрой. После поединка легенда "красных дьяволов" отметил, что команде было важно продемонстрировать хороший результат, учитывая то, в каком положении они сейчас находятся, а также рассказал о своем будущем в клубе.

"В дни, предшествовавшие этому, я испытывал смешанные чувства. Конечно, мне было грустно, что Эрик [Тен Хаг] ушел. Он был тем, кто привел меня сюда. Было грустно видеть, как он уходит, но он покидает клуб с двумя трофеями и может высоко поднять голову. Конечно, наступает день матча, и 75 000 болельщиков здесь, и они поддерживают команду. Они поддерживали меня невероятным образом. Как тренерский штаб, мы подготовили игроков, и я должен сказать, что они были фантастическими сегодня. Надо отдать должное команде, они показали великолепное выступление сегодня, после тяжелых моментов. Мы пообещали бороться для 75 000 болельщиков на стадионе и миллионов фанатов, которые сидят дома и поддерживают "МЮ". Для них мы хотели показать, что этот клуб строится и продолжает бороться, никогда не останавливаясь. Вот о чем идет речь. Я пришел сюда как ассистент, чтобы помочь клубу, и сейчас в этой роли я помогаю столько, сколько нужно. В будущем, в любом качестве, я здесь, чтобы помогать клубу дальше, строить будущее. Вокруг меня так много людей, которые желают клубу самого лучшего, и это никогда не изменится. Я думаю, что важно сосредоточиться на воскресенье и игре чемпионата против "Челси". Что касается будущего, давайте подождем", - заявил Руд ван Нистелрой.

Добавим, что следующий матч "Манчестер Юнайтед" сыграет 3 ноября дома против "Челси".

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Источник:
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Гресь
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