Огненный дебют ван Нистелроя. Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Лестер" в домашнем поединке четвёртого раунда Кубка английской лиги.

Дублями в составе "красных дьяволов" отличились Каземиро и Бруну Фернандеш, ещё один гол забил Алехандро Гарначо. У гостей авторами забитых мячей стали Билал Эль-Ханнус и Конор Коуди.

Отметим, что эта была первая игра "МЮ" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руда ван Нистелроя.

Манчестер. "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" – "Лестер Сити" 5:2

Голы: Каземиро 15, 39, Гарначо 28, Фернандеш 36, 59 – Эль-Ханнус 23, Коуди 45+3