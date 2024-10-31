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Манчестер Юнайтед договорился со Спортингом об Амориме. Известно, когда тренер приступит к работе

Англия
Обновлено

Немножко не по планам руководства Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед договорился со Спортингом об Амориме. Известно, когда тренер приступит к работе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский "Манчестер Юнайтед" договорился со "Спортингом" об тренере Рубене Амориме.

По информации журналиста The Athletic Лори Уитуэлла, португальский тренер приступит к работе в английском клубе после международного перерыва.

"Спортинг" хотел, чтобы Аморим остался на матчи против "Манчестер Сити" и "Браги". "Манчестер Юнайтед" удовлетворен. Ожидается, что Аморим будет руководить матчем против "Ипсвича" 24 ноября, - сообщил Уитуэлл.

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Также журналист подтвердил выплату отступных английским клубом в размере 11 млн евро.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Эрика Тен Хага 28 октября из-за неутешительных результатов. Временно исполняющим обязанности клуб сделал Рууда ван Нистелроя.

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Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Laurie Whitwell
Опубликовал: Владислав Прийменко
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