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Манчестер Юнайтед договорился со Спортингом об Амориме. Известно, когда тренер приступит к работе
Немножко не по планам руководства Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Манчестер Юнайтед" договорился со "Спортингом" об тренере Рубене Амориме.
По информации журналиста The Athletic Лори Уитуэлла, португальский тренер приступит к работе в английском клубе после международного перерыва.
"Спортинг" хотел, чтобы Аморим остался на матчи против "Манчестер Сити" и "Браги". "Манчестер Юнайтед" удовлетворен. Ожидается, что Аморим будет руководить матчем против "Ипсвича" 24 ноября, - сообщил Уитуэлл.
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Также журналист подтвердил выплату отступных английским клубом в размере 11 млн евро.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Эрика Тен Хага 28 октября из-за неутешительных результатов. Временно исполняющим обязанности клуб сделал Рууда ван Нистелроя.
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