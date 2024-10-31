Известна причина, по которой Вест Хэм отказался от идеи назначения Рубена Аморима

Как известно, 39-летний главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим близок к тому, чтобы возглавить "Манчестер Юнайтед". Летом Аморим имел предложения от других клубов АПЛ. Португальский специалист мог стать менеджером "Вест Хэма", но "молотобойцы" отказались от идеи его назначения.

Считается, что "Вест Хэм" не согласился выплатить "Спортингу" отступные в размере более 8 миллионов фунтов стерлингов, которые прописаны в контракте Рубена Аморима. Однако выяснилось, что лондонский клуб считал возможное назначение Аморима рискованной стратегией, поскольку он руководил лишь одним топ-клубом в своей стране. 39-летний португалец никогда не руководил ни одним клубом за пределами своей страны. До "Спортинга" в его менеджерской карьере были "Каса Пиа" и "Брага".

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Отметим, что со "Спортингом" Рубен Аморим работает с марта 2020 года. Вместе с "португальскими львами" Аморим дважды выигрывал чемпионат страны в сезонах 2020/21 и 2023/24. Сейчас "Спортинг" занимает первую строчку в чемпионате Португалии, выиграв все девять матчей с разницей голов 30:2.