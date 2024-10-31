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Известна причина, по которой Вест Хэм отказался от идеи назначения Рубена Аморима

Англия

В клубе посчитали его кандидатуру рискованной

Известна причина, по которой Вест Хэм отказался от идеи назначения Рубена Аморима

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как известно, 39-летний главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим близок к тому, чтобы возглавить "Манчестер Юнайтед". Летом Аморим имел предложения от других клубов АПЛ. Португальский специалист мог стать менеджером "Вест Хэма", но "молотобойцы" отказались от идеи его назначения.

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Считается, что "Вест Хэм" не согласился выплатить "Спортингу" отступные в размере более 8 миллионов фунтов стерлингов, которые прописаны в контракте Рубена Аморима. Однако выяснилось, что лондонский клуб считал возможное назначение Аморима рискованной стратегией, поскольку он руководил лишь одним топ-клубом в своей стране. 39-летний португалец никогда не руководил ни одним клубом за пределами своей страны. До "Спортинга" в его менеджерской карьере были "Каса Пиа" и "Брага".

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Отметим, что со "Спортингом" Рубен Аморим работает с марта 2020 года. Вместе с "португальскими львами" Аморим дважды выигрывал чемпионат страны в сезонах 2020/21 и 2023/24. Сейчас "Спортинг" занимает первую строчку в чемпионате Португалии, выиграв все девять матчей с разницей голов 30:2.

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Спортинг (Лиссабон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Рубен Аморим
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
31.10.2024 в 12:04
Брага тоже топ-клуб)
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
31.10.2024 в 12:04
Брага тоже топ-клуб)
Ответить
0
1

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