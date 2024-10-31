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Игра без центра поля во втором тайме. Брайтон - Ливерпуль 2:3. Видео голов и обзор матча
Мерсисайдцы выходят в 1/4
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" минимально на выезде переиграл "Брайтон" в 1/8 финала Кубка английской лиги.
Все голы в матче были забиты уже во втором тайме. Дубль в составе "красных" оформил Коди Гакпо.
Напомним, "Ливерпуль" является действующим обладетелем этого турнира.
Брайтон. "Амекс Стэдиум"
"Брайтон" - "Ливерпуль" 2:3
Голы: Адингра 81, Лемпти 90 - Гакпо 46, 63, Диас 85
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Источник:EFL
Опубликовал: Александр Бураков
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