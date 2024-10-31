  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Игра без центра поля во втором тайме. Брайтон - Ливерпуль 2:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игра без центра поля во втором тайме. Брайтон - Ливерпуль 2:3. Видео голов и обзор матча

Англия

Мерсисайдцы выходят в 1/4

Игра без центра поля во втором тайме. Брайтон - Ливерпуль 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" минимально на выезде переиграл "Брайтон" в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Все голы в матче были забиты уже во втором тайме. Дубль в составе "красных" оформил Коди Гакпо.

Напомним, "Ливерпуль" является действующим обладетелем этого турнира.

Брайтон. "Амекс Стэдиум"

"Брайтон" - "Ливерпуль" 2:3

Голы: Адингра 81, Лемпти 90 - Гакпо 46, 63, Диас 85

По теме
yellow-arrow
Неожиданный вылет коллектива Эмери. Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
АПЛ объявила претендентов на игрока месяца в октябре
yellow-arrow
Мартин Киоун подшутил над тренером Манчестер Юнайтед после матча в Кубке Лиги
Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
EFL
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости