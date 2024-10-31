Ливерпуль интересуется приобретением результативного крайнего защитника Байера

Учитывая неизвестное будущее Трента Александера-Арнольда в "Ливерпуле", клуб начал поиски замены для своего ключевого игрока.

"Ливерпуль" интересуется крайним защитником "Байера" и сборной Нидерландов Джереми Фримпонгом, который возглавил их список трансферных целей. Скауты "красных" внимательно следят за игроком на протяжении нескольких последних недель и присутствовали во время недавнего матча команды Хаби Алонсо против "Вердера".

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Ситуация с контрактом Трента Александера-Арнольда из "Ливерпуля" станет понятной в начале 2025 года, когда игрок сможет начать переговоры с другими клубами.

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Напомним, что Джереми Фримпонг присоединился к "Байеру" из "Селтика" зимой 2021 года за 11 миллионов евро. За это время защитник провел 155 матчей за клуб во всех турнирах, забив 26 голов и отдав 38 ассистов.

В этом сезоне на счету Фримпонга один гол и шесть результативных передач в 11 матчах за "Байер" в Бундеслиге и Лиге чемпионов.