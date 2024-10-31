Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль хочет усилить левый фланг обороны. Среди претендентов двое игроков АПЛ
Об этом сообщает TEAMtalk
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форма Энди Робертсона, похоже, ухудшилась за последние 12 месяцев, и это недавно обнаружил Букайо Сака, когда "красные" сыграли вничью 2:2 с "Арсеналом". Арне Слот стремится создать большую конкуренцию для шотландца и Костаса Цимикаса, который в этом сезоне сыграл лишь одну игру в Премьер-лиге.
Сообщается, что "Ливерпуль" внимательно следит за левыми защитниками Райаном Аитом-Нури и Милошем Керкезом, которые играют в "Вулверхэмптоне" и "Борнмуте" соответственно. 23-летний алжирец является одним из важнейших игроков "волков" и до сих пор участвовал во всех матчах Премьер-лиги. Однако у него контракт лишь до 2026 года, поэтому команда Гари О'Нила может быть вынуждена продать игрока, если он откажется подписывать продление контракта. Что касается Керкеза, то срок действия соглашения игроками с "вишнями" остается неизвестной, а также им интересуются другие клубы, в частности "Арсенал" и "МЮ".
Добавим, что в этом сезоне Райан Аит-Нури провел 10 матчей, записав на свой счет 3 гола и 2 ассиста. Керкез появлялся на поле 9 раз, однако никакими результативными действиями он не отметился.
Популярное сейчас
- Триллер в Полтаве, проход Шахтера и управленческий кризис в Роме. Главные новости за 30 октября
- Ассистент Шищенко – об эпизоде с Лукьянчуком: Какая задержка времени? Судья решил по-другому
- Пушич: Играть два матча подряд - не лучшая практика. Газон на Арене Львов был неудовлетоврительным
- Кубок Украины, МЮ – Челси, Забарный vs Холанд. Расписание футбола на 28 октября – 3 ноября
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО