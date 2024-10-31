Ливерпуль хочет усилить левый фланг обороны. Среди претендентов двое игроков АПЛ

Форма Энди Робертсона, похоже, ухудшилась за последние 12 месяцев, и это недавно обнаружил Букайо Сака, когда "красные" сыграли вничью 2:2 с "Арсеналом". Арне Слот стремится создать большую конкуренцию для шотландца и Костаса Цимикаса, который в этом сезоне сыграл лишь одну игру в Премьер-лиге.

Сообщается, что "Ливерпуль" внимательно следит за левыми защитниками Райаном Аитом-Нури и Милошем Керкезом, которые играют в "Вулверхэмптоне" и "Борнмуте" соответственно. 23-летний алжирец является одним из важнейших игроков "волков" и до сих пор участвовал во всех матчах Премьер-лиги. Однако у него контракт лишь до 2026 года, поэтому команда Гари О'Нила может быть вынуждена продать игрока, если он откажется подписывать продление контракта. Что касается Керкеза, то срок действия соглашения игроками с "вишнями" остается неизвестной, а также им интересуются другие клубы, в частности "Арсенал" и "МЮ".

Добавим, что в этом сезоне Райан Аит-Нури провел 10 матчей, записав на свой счет 3 гола и 2 ассиста. Керкез появлялся на поле 9 раз, однако никакими результативными действиями он не отметился.