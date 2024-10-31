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Мартин Киоун подшутил над тренером Манчестер Юнайтед после матча в Кубке Лиги
Бывший защитник канониров пошутил над своим старым знакомым
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун подшутил над Руудом ван Нистелроем, который в роли временного тренера "Манчестер Юнайтед" руководил командой в матче Кубка Лиги, напомнив эпизод за время их противостояния на поле.
"Приятно видеть, как Рууд прыгает от радости в новой для себя роли. Думаю, я пришлю ему свою новую книгу, которая выйдет завтра, чтобы поздравить его с дебютом на на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед", — написал Киоун в соцсетях.
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Также напомним, что ранее Александр Зинченко презентовал в Лондоне автобиографическую книгу под названием "Believe" (Верить), которая уже поступила в продажу.
Nice to see Ruud jumping around for a change ????. Think I’ll send him my book to congratulate him. It’s released tomorrow, if you’d also like one you can get it here: https://t.co/D3PiZL1e6X pic.twitter.com/j4fBtYQN76— Martin Keown (@martinkeown5) October 30, 2024
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