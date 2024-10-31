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Мартин Киоун подшутил над тренером Манчестер Юнайтед после матча в Кубке Лиги

Англия

Бывший защитник канониров пошутил над своим старым знакомым

Мартин Киоун подшутил над тренером Манчестер Юнайтед после матча в Кубке Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун подшутил над Руудом ван Нистелроем, который в роли временного тренера "Манчестер Юнайтед" руководил командой в матче Кубка Лиги, напомнив эпизод за время их противостояния на поле.

"Приятно видеть, как Рууд прыгает от радости в новой для себя роли. Думаю, я пришлю ему свою новую книгу, которая выйдет завтра, чтобы поздравить его с дебютом на на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед", — написал Киоун в соцсетях.

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Также напомним, что ранее Александр Зинченко презентовал в Лондоне автобиографическую книгу под названием "Believe" (Верить), которая уже поступила в продажу.

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Рууд ван Нистелрой Арсенал (Лондон) Мартин Киоун Манчестер Юнайтед
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Опубликовал: Андрей Журба
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