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Неожиданный вылет коллектива Эмери. Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия

Возможность лучше сосредоточиться на более важных турнирах

Неожиданный вылет коллектива Эмери. Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" вылетела на стадии 1/8 финала Кубка английской лиги, уступив дома "Кристал Пэласу" со счётом 1:2.

В четвертьфинале турнира "орлы" сыграют на выезде против "Арсенала".

Бирмингем. "Вилла Парк".

"Астон Вилла" - "Кристал Пэлас" 1:2

Голы: Дуран 23' - Эзе 8', Камада 64'

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Источник:
EFL
Опубликовал: Александр Бураков
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