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Неожиданный вылет коллектива Эмери. Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2. Видео голов и обзор матча
Возможность лучше сосредоточиться на более важных турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" вылетела на стадии 1/8 финала Кубка английской лиги, уступив дома "Кристал Пэласу" со счётом 1:2.
В четвертьфинале турнира "орлы" сыграют на выезде против "Арсенала".
Бирмингем. "Вилла Парк".
"Астон Вилла" - "Кристал Пэлас" 1:2
Голы: Дуран 23' - Эзе 8', Камада 64'
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Источник:EFL
Опубликовал: Александр Бураков
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