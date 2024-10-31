Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ объявила претендентов на игрока месяца в октябре
Среди них один вратарь, один защитник, 2 полузащитника и 4 нападающих
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-Лига (АПЛ) объявила претендентов на игрока месяца в октябре.
Среди них один вратарь, один защитник, 2 полузащитника и 4 нападающих.
На награду претендуют
- голкипер «Ноттингем Фореста» Матц Сельс (один клиншит, 2 пропущенных мяча, 14 сейвов)
- защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол (гол против «Вулверхэмптона, один «сухой матч)
- полузащитник «Лестера» Факундо Буонаноттен (2 гола)
- полузащитник «Челси» Коул Палмер (гол + ассист)
- нападающий «Брентфорда» Брайан Мбеумо (3 гола)
- нападающий «Арсенала» Букайо Сака (2 гола + 2 ассиста)
- центрфорвард «Брайтона» Дэнни Уэлбэк (3 гола)
- центрфорвард «Ноттингем Фореста» Крис Вуд (4 гола).
October's shortlist is in.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) October 31, 2024
Vote for your @premierleague Player of the Month: https://t.co/Sr1IuyvdvL pic.twitter.com/4WUrvb1s7E
Голосование продлится до 4 ноября
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин может перебраться в чемпионат, где играет голкипер сборной Украины
- Триллер в Полтаве, проход Шахтера и управленческий кризис в Роме. Главные новости за 30 октября
- Ассистент Шищенко – об эпизоде с Лукьянчуком: Какая задержка времени? Судья решил по-другому
- Полтайма Мудрика: 100% точных передач и 1 удар в створ. Оценки за матч против Ньюкасла
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн