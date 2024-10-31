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АПЛ объявила претендентов на игрока месяца в октябре

Англия

Среди них один вратарь, один защитник, 2 полузащитника и 4 нападающих

АПЛ объявила претендентов на игрока месяца в октябре

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английская Премьер-Лига (АПЛ) объявила претендентов на игрока месяца в октябре.

Среди них один вратарь, один защитник, 2 полузащитника и 4 нападающих.

На награду претендуют

  • голкипер «Ноттингем Фореста» Матц Сельс (один клиншит, 2 пропущенных мяча, 14 сейвов)
  • защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол (гол против «Вулверхэмптона, один «сухой матч)
  • полузащитник «Лестера» Факундо Буонаноттен (2 гола)
  • полузащитник «Челси» Коул Палмер (гол + ассист)
  • нападающий «Брентфорда» Брайан Мбеумо (3 гола)
  • нападающий «Арсенала» Букайо Сака (2 гола + 2 ассиста)
  • центрфорвард «Брайтона» Дэнни Уэлбэк (3 гола)
  • центрфорвард «Ноттингем Фореста» Крис Вуд (4 гола).

Голосование продлится до 4 ноября

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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