Английская Премьер-Лига (АПЛ) объявила претендентов на игрока месяца в октябре.

Среди них один вратарь, один защитник, 2 полузащитника и 4 нападающих.

На награду претендуют

October's shortlist is in.



