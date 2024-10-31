Пеп Гвардиола: На этой неделе у нас мало времени на восстановление. У нас есть только 13 полевых игроков

Вчера "Манчестер Сити" на выезде уступил "Тоттенхэму" (2:1) и прекратил свое участие в Кубке английской лиги. Главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу больше беспокоят существенные кадровые потери, поскольку к немалой группе игроков, которые находятся в лазарете, присоединились Мануэль Аканджи и Савио.

"У нас настоящие трудности, потому что ребята, которые финишируют, имели некоторые проблемы, но мы увидим, как они восстановятся... За девять лет у меня никогда не было такой ситуации с большим количеством травм по многим причинам, в этой ситуации игроки делают шаг вперед больше, чем когда-либо, во всем, что они пытаются сделать. На этой неделе у нас мало времени на восстановление. Мы имеем лишь 13 полевых игроков. [О травме Савио] Мы должны увидеть, был ли это просто удар, или что-то другое. Удар пришелся по кости, так что, надеемся, ничего опасного, но завтра увидим. Наш капитан [Кайл Уокер] травмирован. Я не думаю, что он или Кевин [Де Брюйне] вернутся до международного перерыва. Джек Грилиш также. Это тяжело. Аканджи почувствовал что-то в мышечной части тела - он хотел рискнуть, но мы сказали нет, никакого риска. Рубен [Диаш] также иногда испытывает трудности. С каждой игрой становится все тяжелее - возможно, в какой-то момент мы снова будем вместе", - заявил Пеп Гвардиола.

Добавим, что следующий матч "Манчестер Сити" проведет 2 ноября на выезде против "Борнмута".