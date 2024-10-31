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"Мы должны продолжать соревноваться", - тренер Астон Виллы после Кубка английской лиги
Унаи Эмери прокомментировал поражение в Кубке
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал вылет из 1/8 финала Кубка английской лиги.
Мы отыгрались, сравняв счёт. Этого было недостаточно. Мы очень хорошо начали второй тайм и были близки к тому, чтобы забить второй гол. Мы были уверены в себе и хорошо себя чувствовали на поле. Они забили второй гол, и после этого стало сложнее, - сказал Эмери.
Впервые с августа в стартовый состав "Астон Виллы" попал защитник Тайрон Мингс, восстановившийся после травмы.
Возвращение Тайрона Минса стало фантастической новостью, как и для Эмилиано Буэндиа и Бубакара Камара. Мы пытались использовать разных игроков, давая им шансы, - сказал испанский специалист.
По словам Унаи Эмери, "Астон Вилла" играла на равных с "Кристал Пэласом".
"Мы играли на равных и в итоге проиграли, но мы должны продолжать соревноваться", - сказал Эмери.
В 1/8 финала Кубка английской лиги, "Астон Вилла" на домашнем поле уступила "Кристал Пэласу" (1:2) и вылетела из турнира.
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